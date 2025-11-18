Xiaomi Home

Xiaomi continua a perfezionare la propria piattaforma per la smart home, e stavolta tocca alla versione iOS di Xiaomi Home, che si aggiorna alla release 11.0.200. L’update segna una delle revisioni più consistenti degli ultimi anni, introducendo una dashboard ridisegnata, nuovi scenari di automazione e un linguaggio visivo più moderno e pulito, allineato al recente design “HyperConnect” che sta progressivamente sostituendo l’interfaccia Pengpai Zhilian. L’obiettivo è chiaro: offrire agli utenti un controllo più dinamico e intuitivo di tutta la casa connessa, rendendo l’app un vero e proprio centro di comando per l’ecosistema Xiaomi.

Una nuova dashboard per controllare tutta la casa a colpo d’occhio

La novità più evidente è la nuova dashboard principale, che fornisce una panoramica completa e interattiva di tutti i dispositivi collegati. Da qui, l’utente può monitorare in tempo reale parametri ambientali come temperatura, umidità, qualità dell’aria e illuminazione, ma anche controllare direttamente i dispositivi più usati — lampadine, sensori, condizionatori, serrature e telecamere.

La disposizione è completamente modulare: ogni sezione può essere personalizzata in base alle proprie abitudini, con widget dinamici e indicatori visivi che consentono di capire subito lo stato di ogni zona della casa. In sostanza, una plancia di comando domestica, più simile a quella dei sistemi professionali di domotica avanzata.

Scenari preconfigurati e automazioni più potenti

Tra le aggiunte più interessanti c’è la nuova pagina Scenario, al momento in versione beta. Xiaomi introduce quattro scenari base pronti all’uso: Sicurezza, Ambiente, Illuminazione e Controllo Tapparelle. Questi template consentono di impostare rapidamente automazioni complesse, come ad esempio spegnere tutte le luci e abbassare le tapparelle quando si attiva la modalità “Fuori casa”, oppure accendere il purificatore e regolare la temperatura al rientro.

Anche il motore delle automazioni è stato potenziato: ora è possibile impostare azioni temporizzate con durata fissa, come accendere le luci per mezz’ora o attivare il deumidificatore per un periodo prestabilito. Un aggiornamento che offre maggiore flessibilità, soprattutto per chi gestisce scenari ripetitivi o vuole ottimizzare i consumi energetici.