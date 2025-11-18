Samsung Galaxy Tab A11 e A11+

Senza troppi annunci, Samsung ha ufficialmente lanciato in Italia i nuovi Galaxy Tab A11 e Galaxy Tab A11+, due tablet che ampliano la fascia economica del catalogo del marchio e si posizionano ben al di sotto della serie Galaxy Tab S. vPresentati in altri mercati a settembre, i due modelli arrivano ora anche nel nostro Paese con un mix di design essenziale, hardware equilibrato e una lunga politica di aggiornamenti software, a conferma dell’impegno di Samsung anche nei dispositivi più accessibili.

Galaxy Tab A11: compatto, pratico e aggiornato fino al 2032

Il più piccolo dei due, Galaxy Tab A11, si presenta come la soluzione ideale per chi cerca un tablet semplice ma affidabile per navigare, guardare film o studiare. Il dispositivo monta un display TFT LCD da 8,7 pollici con risoluzione 1340×800 pixel e refresh rate a 90 Hz, incorniciato da bordi piuttosto evidenti che ne sottolineano la natura “pratica” più che estetica.

All’interno troviamo il SoC MediaTek Helio G99, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile fino a 2 TB tramite microSD. La fotocamera principale è da 8 MP con autofocus, quella frontale da 5 MP a fuoco fisso, sufficiente per videochiamate e didattica a distanza. Non manca l’audio stereo — con tanto di jack da 3,5 mm — e la batteria da 5100 mAh con ricarica rapida a 15 W, pensata per garantire fino a una giornata piena di utilizzo. Il tutto è gestito dalla One UI 8 basata su Android 16, con un piano di supporto record: 7 anni di aggiornamenti garantiti, fino al 30 settembre 2032. Una caratteristica che lo rende uno dei tablet economici più longevi sul mercato.

Galaxy Tab A11+: più grande, più potente, più completo

Salendo di livello troviamo Galaxy Tab A11+, un modello che riprende il design del fratello minore ma lo adatta a un utilizzo più orizzontale, ideale per la visione di film, lo studio o il multitasking leggero. Il display da 11 pollici (TFT LCD, 1920×2100 pixel, 90 Hz) garantisce più spazio e una resa visiva superiore, accompagnata da quattro speaker stereo per un’esperienza multimediale immersiva. Il processore cambia: Samsung non lo conferma ufficialmente, ma tutto fa pensare al MediaTek Dimensity 7300, una piattaforma a 4 nm decisamente più recente e efficiente dell’Helio G99. A bordo troviamo fino a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile come di consueto tramite microSD.

Il comparto fotografico resta invariato (8 MP posteriore, 5 MP anteriore), ma cresce la batteria, ora da 7040 mAh con ricarica a 25 W, in grado di garantire sessioni di streaming o produttività anche prolungate. . Come per l’A11, anche Galaxy Tab A11+ arriva con One UI 8 basata su Android 16 e godrà di 7 anni di aggiornamenti software, con supporto esteso fino al 30 novembre 2032.

Prezzi e disponibilità in Italia

Entrambi i modelli sono già disponibili all’acquisto in Italia tramite lo store ufficiale Samsung e i principali rivenditori online, in due colorazioni: Gray e Silver. Ecco il listino prezzi ufficiale:

Galaxy Tab A11 (Wi-Fi, 64 GB): 169 €

Galaxy Tab A11+ (Wi-Fi, 128 GB): 229 €

Galaxy Tab A11+ (Wi-Fi, 256 GB): 259 €

Versione 5G disponibile su richiesta, con prezzo variabile a seconda della configurazione.