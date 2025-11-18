Come funziona e come attivare il nuovo scudo anti-telemarketing attivo dal 19 Novembre

Da domani, 19 novembre 2025, parte una delle misure più attese dagli utenti italiani, stanchi di sentirsi squillare il telefono nei momenti meno indicati. Se anche tu hai passato pause pranzo a declinare offerte mai richieste o hai smesso di rispondere ai numeri sconosciuti per autodifesa, questa nuova barriera potrebbe darti un po’ di respiro.

Il meccanismo, già ribattezzato “scudo anti-spoofing”, arriva come seconda fase di un percorso iniziato la scorsa estate. Prima si era pensato a bloccare i numeri internazionali camuffati da fissi italiani. Ora si alza l’asticella e si colpisce un altro trucco piuttosto diffuso: i numeri stranieri che si presentano come se fossero normali cellulari italiani. Una finta identità, insomma. E molte persone, fidandosi del prefisso familiare, cadevano nel tranello di rispondere.

Come funziona il blocco automatico

Il principio è semplice, almeno per chi lo usa: se una chiamata arriva dall’estero ma tenta di spacciarsi per un cellulare italiano, gli operatori la fermano direttamente a livello di rete. Non arriva, non squilla, non disturba.

La differenza, rispetto ai filtri impostabili sui singoli smartphone, è enorme. Qui non tocca più all’utente proteggersi. Ci pensano gli operatori, che devono intercettare queste telefonate prima ancora che finiscano nelle nostre tasche. È come avere un controllo alla frontiera: chi non rispetta le regole non entra, punto.

Ovviamente — e questo vale la pena chiarirlo — il blocco non può eliminare tutto il telemarketing invadente. Rimarranno attive:

le chiamate da operatori italiani con numeri reali;

quelle dall’estero con numeri autentici e non camuffati;

le comunicazioni via WhatsApp, VoIP, SMS e ogni altro canale che non passa dal classico instradamento voce.

In pratica, si colpisce la parte più fraudolenta del fenomeno. Quella che gioca sull’inganno del numero finto. Ed è già un passo avanti notevole.

Perché lo spoofing è diventato un problema enorme

Se ti è capitato almeno una volta di rispondere a un numero apparentemente italiano e di sentire una voce dall’accento completamente diverso, sai già com’è andata. Il sistema dello spoofing ha reso il telemarketing molto più aggressivo, perché chi effettua le chiamate sa di poter aggirare la diffidenza degli utenti.

Io stesso ricordo un episodio particolarmente fastidioso: ero fermo in coda in auto, squilla un numero “cellulare”, rispondo pensando potesse essere un corriere o un cliente e mi trovo davanti una proposta per pannelli solari. Non esattamente la telefonata della vita. Questa misura è pensata proprio per evitare situazioni simili.

Il nuovo prefisso unico per tutte le chiamate pubblicitarie

C’è un altro pezzo della storia, ed è forse quello più interessante perché potrebbe cambiare per sempre il modo in cui riconosci le chiamate commerciali. Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento che introduce l’obbligo di utilizzare un prefisso nazionale dedicato e riconoscibile, comune a tutte le telefonate con finalità pubblicitaria, promozionale o di vendita.

Niente più numeri mascherati, niente più telefonate che ti lasciano nel dubbio. Chi chiama per proporti qualcosa userà un prefisso specifico, così saprai subito a cosa vai incontro. È come mettere un’etichetta evidente su una scatola: se ti interessa aprirla, lo fai; se non ti interessa, la lasci chiusa senza esitazioni.

L’emendamento prevede che tutti gli operatori assegnino questo prefisso con regole che verranno definite insieme all’Agcom. In altre parole, non sarà una decisione lasciata al caso: ci sarà una struttura condivisa, un meccanismo uniforme per evitare abusi e interpretazioni a piacere.

Le sanzioni per chi non si adegua

Il disegno è chiaro: chi fa telemarketing legale potrà continuare a farlo, ma con regole chiare e riconoscibili. Chi invece cerca scorciatoie rischia grosso. Molto grosso.

Le sanzioni previste sono pesanti:

da 10.000 a 500.000 euro per chi viola le norme;

sospensione temporanea dell’attività di telemarketing per i casi più gravi.

Parliamoci chiaro: cifre del genere non sono bruscolini. Per un’azienda che basa la propria esistenza sul contatto telefonico, un blocco di qualche settimana può equivalere a un danno enorme. E questo è esattamente lo scopo: creare un deterrente reale.

Cosa cambia per te nella vita quotidiana

I riflessi più immediati saranno evidenti proprio a chi è stanco di farsi disturbare. Prova a immaginare la scena:

Ti arriva una chiamata. Vedi sullo schermo un numero con un prefisso particolare, subito riconoscibile come pubblicitario. Non hai bisogno di cercare su Google, non devi decifrare strane sequenze numeriche. In due secondi decidi se rispondere o meno.

Un controllo semplice, diretto, quasi intuitivo.

E se qualcuno prova a imbrogliarti? Il primo scudo interviene prima ancora che tu te ne accorga. Solo questo dovrebbe tagliare una porzione significativa delle chiamate più subdole, quelle che partono da call center piazzati a migliaia di chilometri e che usano numeri fittizi per fingersi “locali”.

Il telemarketing non sparirà, ma cambierà faccia

Chi spera in un silenzio assoluto probabilmente dovrà rivedere le aspettative. Il telemarketing esisterà sempre, perché rientra tra le attività consentite. Però sarà molto più controllabile.

Paragono spesso questa evoluzione a quando, anni fa, venne introdotto il filtro antispam sulle email. Le mail indesiderate non sono scomparse del tutto, ma la differenza rispetto ai tempi in cui la casella si riempiva ogni giorno di messaggi assurdi è enorme.

Qui succederà qualcosa di simile: meno disturbo, più chiarezza, più controllo nelle mani dell’utente.

Perché servivano regole più rigide

Il problema, negli ultimi anni, non era più il semplice venditore insistente. Il vero nodo stava nel fatto che molti contatti provenivano da soggetti non affidabili, che sfruttavano trucchi tecnologici per aggirare controlli e verifiche. La sicurezza stessa degli utenti era in gioco, perché lo spoofing non serviva soltanto per proporre contratti indesiderati: in diversi casi era lo strumento perfetto per tentativi di frode, phishing e raggiri telefonici.

Pensaci: una telefonata che sembra provenire da una banca italiana, ma che in realtà arriva dall’altra parte del mondo, può mettere in difficoltà chiunque non abbia dimestichezza con questi rischi. Il nuovo scudo punta proprio ad arginare queste situazioni.

Uno sguardo al futuro

L’introduzione del prefisso dedicato potrebbe perfino trasformare il rapporto tra utenti e operatori onesti. Se sai già che una chiamata pubblicitaria è etichettata come tale, e se questa trasparenza diventa la norma, il livello di fiducia può tornare a crescere. Non è solo un filtro: è un patto di chiarezza.

E poi, diciamolo: siamo abituati a bilanciare mille notifiche, messaggi e comunicazioni ogni giorno. Avere almeno il controllo sulle telefonate è quasi un sollievo.

Conclusione non formale (niente formule standard)

Il nuovo scudo anti-telemarketing è un tentativo concreto di rendere più vivibile una parte della nostra quotidianità. Ti evita trappole, riduce fastidi, mette ordine in un settore che negli ultimi anni era esploso senza regole. Non elimina il problema alla radice, ma ti restituisce una fetta di tranquillità che molti avevano perso.

E se nei prossimi mesi si farà un passo avanti sul prefisso dedicato, la distinzione tra chiamate personali e chiamate commerciali diventerà finalmente immediata.

Era ora.