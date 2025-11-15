Amazon, l’offerta PAZZA del Black Friday 2025: tablet HONOR a soli 98 euro

Nessuno si sarebbe mai potuto aspettare di vedere una promozione così interessante applicata su un tablet Honor nel corso del 2025, l’offerta lanciata in questi giorni da Amazon rappresenta sicuramente un punto di svolta per molti di noi, finalmente pronti a raggiungere il massimo risparmio sull’acquisto di un prodotto che non ammette repliche, né rinunce particolari.

Il consumatore che vuole spendere poco troverà sicuramente soddisfazione nella possibilità di arrivare a mettere le mani su Honor Pad X8a, un tablet che racchiude praticamente tutto ciò che molti di noi stanno cercando, a meno di 100 euro. Alla base trova posto un display IPS LCD da 11 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD, ma soprattutto un refresh rate che si estende fino a 90Hz, in modo tale da poter limare i piccoli difetti del pannello in sé con una maggiore fluidità in fase di utilizzo. Il processore resta essere il Qualcomm Snapdragon 680, un SoC di fascia media che prevede una configurazione di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (quest’ultima espandibile con l’ausilio di una microSD).

Il sistema operativo di base è Android 14, senza vincoli particolari o limitazioni da segnalare, in quanto sono perfettamente presenti tutte le applicazioni di base di Google. Sulla superficie del prodotto sono installati quattro altoparlanti fisici, utilissimi per una multimedialità nettamente superiore al normale.

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter spendere così poco sull’acquisto di un tablet Honor comunque di tutto rispetto, difatti il valore finale dell’ordine sarà di soli 98,37 euro, contro i 199 euro previsti in origine. La spedizione a domicilio, per gli acquisti effettuati a questo link, è gratuita con alle spalle anche la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica.