FRITZ!Repeater 1610 Outdoor, con certificazione IP54 estende la rete WiFi all’aperto – Recensione

FRITZ! cerca da sempre di soddisfare tutte le richieste e le necessità dei consumatori, non solo mettendo sul mercato prodotti di altissimo livello, dalle prestazioni elevate e dal design iconico, ma anche andandoli a soddisfare con elementi e dispositivi versatili adatti alla maggior parte delle situazioni, come enl caso di FRITZ!Repeater 1610 Outdoor, appositamente pensato per tutti coloro che vogliono portare il segnale WiFi nel giardino di casa, riuscendo a godere di una buona velocità di connessione, sempre con la qualità e la semplicità di utilizzo che contraddistingue i device FRITZ!. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Contenuto della confezione

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor viene commercializzato nella classica scatola di cartone con duplice colorazione blu e bianca, sulla quale si trovano, oltre alla fedele grafica del prodotto, anche tutte le informazioni e le specifiche che ne descrivono l’usabilità. Al suo interno è possibile trovare una buonissima dotazione di accessori che facilitano l’installazione, difatti abbiamo un supporto per esterni con vite di fissaggio (ma anche un supporto per interni), ben 5 clip fermacavo adesive (tutte con certificazione IP54 e resistenza ai raggi UV), a cui si aggiungono due pad adesivi per staffa.

Il prodotto, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non integra una batteria, di conseguenza deve sempre essere collegato ad una presa di corrente, per questo in confezione troviamo l’alimentatore PoE, a cui si aggiungono 2 cavi LAN (sottili) da 2,5 metri, anch’essi totalmente resistenti ai raggi UV, così da poter essere utilizzati senza problemi e pensieri all’aperto.

Installazione

Uno degli elementi contraddistintivi dei prodotti FRITZ! è da sempre la facilità di installazione, anche FRITZ!Repeater 1610 Outdoor non delude assolutamente le aspettative, riuscendo a contraddistinguersi dalla massa per la sua estrema semplicità nel accoppiamento e nel posizionamento. Di base nasce per essere utilizzato all’aperto, ma chiaramente nessuno vi vieta di utilizzarlo anche all’interno delle vostre abitazioni, per questo motivo si possono trovare due supporti (bianco per l’esterno e rosso per l’interno), da posizionare esattamente al di sotto del dispositivo, così da sorreggerlo per il posizionamento in verticale. Questi sono stati perfettamente studiati dal produttore, creandoli con il giusto spazio per il passaggio del cavo di alimentazione, evitando difficoltà di vario genere, o comunque avere troppi cavi in giro.

Dopo aver pensato dove installarlo, e aver scelto di conseguenza il supporto corrretto, è arrivato il momento di collegarlo alla presa di corrente. FRITZ! ha pensato di ridurre al minimo i cavi, per questo motivo si affida all’alimentazione PoE, che prevede il passaggio, con un unico cavo, sia dell’alimentazione che della rete internet. Per ottenere questo risultato, in confezione si trova un adattatore, di dimensioni ridotte al quale collegare la presa di corrente, e dal quale poi far partire il cavo di collegamento al FRITZ!Repeater 1610 Outdoor. Sullo stesso difatti si trovano due porte: una PoE (Power over Ethernet), quindi da collegare al repeater, e una LAN (utile per portare fisicamente la rete internet ad altri device). Nel caso in cui questa configurazione non fosse di vostro gradiamento, potete tranquillamente decidere di collegare direttamente, con il cavo ethernet in confezione, il ripetitore al router di casa, e grazie al PoE riceverà sia dati che alimentazione. Completati i collegamenti, e atteso il tempo necessario per l’accensione del dispositivo, basterà premere il pulsante Connect sul lato, dopo aver attivato il “pairing” dal router di casa, affinché l’accoppiamento avvenga in tempi brevissimi. Il gioco è fatto, non vengono richieste altre operazioni, è ora possibile iniziare ad utilizzare il prodotto nel pieno delle sue funzionalità.

Design e Estetica

Il prodotto recensito non si discosta esteticamente dagli standard a cui FRITZ! ci ha abituati nel corso del tempo, difatti parliamo di un design curato, molto moderno ma con linee sinuose e angoli arrotondati, realizzazione quasi interamente plastica, con materiali di ottima qualità (resistenti e affidabili anche sul lungo periodo), presenta una finitura opaca in bianco ghiaccio, risultando perfetta per adattarsi ad ogni ambiente. Il corpo principale risulta essere protetto da una guaina sigillante, utile per impedire l’ingresso di polvere e acqua (da qui la certificazione IP54, facendo attenzione a non immergerlo o subire pioggia battente). Le sue dimensioni, senza staffa, sono di 111 x 163 x 31 millimetri, con l’installazione variano in relazione alla scelta del supporto: 111 x 166 x 55 mm da interno e 111 x 170 x 44 mm da esterno. A prescindere da ciò, la sua predisposizione per il fissaggio a parete, lo rende un elemento capace di mimetizzarsi perfettamente con gli ambienti, senza lasciare alcun segnale fisico della propria presenza o passaggio.

Nella parte anteriore possiamo trovare, oltre al marchio del brand, anche LED di stato che indicano qualità della connessione e attività delle rete stessa, con al fianco un pulsante fisico Connect, da utilizzare, come anticipato nei paragrafi precedenti, per il collegamento alla rete internet principale. L’assenza di una ventola interna per la dissipazione del calore non deve farvi assolutamente preoccupare, in quanto la dissipazione passiva è a dir poco eccellente, dimostrando quanto sia in grado di mantenere temperature adeguate, anche con il minimo sforzo.

Hardware e Specifiche

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor nasce come ripetitore wireless, il suo scopo e obiettivo è appunto quello di prendere il segnale del router/modem e ripeterlo il più possibile nella propria area, così da riuscire a raggiungere la maggiore distanza possibile, con la minima perdita di qualità e di velocità di connessione. La connettività si affida al WiFi 6 (preciamente 802.11ax), con il supporto al dual-band simultaneo. La velocità teorica raggiungibile è di 3.000 Mbit/s, suddivisi rispettivamente in 2.400 Mbit/s per i 5GHz e 600 Mbit/s per i 2,4GHz; la sua architettura è perfettamente studiata per riuscire a gestire senza problemi connessioni simultanee di vario genere, grazie anche alla presenza del sistema MIMO 2×2 con modulazione OFDMA e MU-MIMO, che porta all’ottimizzazione della trasmissione dei paccheti di dati, con conseguente riduzione delle interferenze e un importante miglioramento nella stabilità della connessione nell’utilizzo in ambienti con tanti trasmettitori wireless.

Il supporto alla crittografia WPA3, con retrocompatibilità WPA2, vi può far dormire assolutamente sonni tranquilli, senza alcun rischio di perdita di dati o accessi indesirerati. Come tutti i prodotti FRITZ!, anche il modello recensito gode della funzionalità Mesh integrata, ciò sta a significare che si integra perfettamente nella rete originaria, senza creare un secondo SSID o richiedendo all’utente configurazione, ma nemmeno connessione/disconnessione ogni volta si trova nella sua area di pertinenza.

Sicuramente la presenza di una porta ethernet gigabit (velocità massima 1Gbps), rappresenta una maggiore versatilità del dispositivo, potendo ad esempio collegare fisicamente dispositivi esterni, quali possono essere smart TV, telecamere IP da esterno o smart TV, portando la rete dove altrimenti non esisterebbe. Allo stesso modo il suo punto di forza è rappresentato dall’alimentazione tramite PoE+, consentendo di ricevere sia alimentazione che dati con un unico cavo ethernet.

Sistema operativo e prestazioni

Il sistema operativo, come più volte vi abbiamo raccontato nel corso delle nostre recensioni, è il punto forte dei dispositivi FRITZ!, un software, FRITZ!OS, che rappresenta una fortissima base da cui poter partire per quantoriguarda la facilità di gestione della rete internet, offrendo in parallelo anche la massima possibilità di personalizzazione. Accedere alla sua interfaccia è semplicissimo: basta collegarsi alla corrispettiva pagina web, oppure fare affidamento sulle applicazioni gratuite disponibili per iOS e Android. L’utente viene poi guidato da un serie di schermate e interfacce estremamente semplificate, tramite le quali è possibile impostare la rete ospite, controllare i dispositivi connessi, i consumi e molto altro ancora.

Durante i nostri test abbiamo avuto l’opportunità di installare il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor in un giardino di circa 120 metri quadrati, con collegamento, tramite PoE, al router centrale, riuscendo a estendere il segnale anche fino a 50 metri, senza perdite elevate in termini di velocità e di banda. Provando invece ad installarlo all’interno, sia la banda a 5GHz che quella a 2,4GHz (la prima notoriamente più in difficoltà in determinati ambienti), hanno dimostrato una buona capacità di penetrare nei muri, raggiungendo ovviamente distanze inferiori, ma mantenendo ugualmente una banda sufficientemente ampia. Nulla da dire per quanto riguarda la transizione tra il router e il repeater, essendo integrato perfettamente nella rete Mesh creata dal nostro router FRITZ!, sono stati necessari anche meno di 0,5 secondi per spostarsi da un device all’altro, senza andare ad intaccare minimamente l’esperienza complessiva in seno al consumatore. La sua possibilità di utilizzo tra -20°C e 50°C, lo rende sicuramente estremamente versatile, considerando che nel periodo di prova (autunno e con nebbia) l’aria è stata particolarmente umida, siamo rimasti piacevolmente stupiti dalla totale assenza di condensa, segnale che comunque guarnizioni e materiali sono davvero di ottima qualità.

Conclusioni e Prezzo

In conclusione FRITZ!Repeater 1610 Outdoor è un prodotto da acquistare ad occhi chiusi nel momento in cui foste alla ricerca di una soluzione per riuscire a espandere la vostra rete WiFi anche nel giardino di casa. I suoi punti di forza sono chiaramente rappresentati da grande potenza, versatilità e soprattutto estrema semplicità d’uso. La banda, sebbene si fermi al WiFi 6, viene gestita perfettamente dal sistema anche nel momento in cui viene sommerso da richieste di connessione da parte di più device. In tutto questo, la gestione tramite FRITZ!OS resta essere eccellente, il fiore all’occhiello di un’azienda che continua a stupire.

Il prodotto recensito può essere acquistato a un prezzo di listino di 129€, più che abbordabile e giustificato, considerando sia le prestazioni che la qualità generale dello stesso.