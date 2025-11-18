ho. Mobile 200GB 5G: l’offerta completa a 9,99€ con SIM o eSIM e attivazione facile

Tra le proposte più interessanti del momento spicca la nuova offerta ho. Mobile da 9,99€ al mese per sempre, un piano completo che mette insieme 200 giga in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i gestori. L’operatore virtuale, che utilizza la rete Vodafone, punta come sempre su trasparenza, chiarezza e praticità, senza vincoli né rimodulazioni.

L’attivazione della SIM ha un costo simbolico di 2,99€ una tantum, indipendentemente dal fatto che si effettui la portabilità da un altro gestore o si scelga un nuovo numero. In entrambi i casi, è richiesta una prima ricarica da 10€, necessaria per coprire il costo del primo mese di servizio, portando così la spesa iniziale complessiva a 12,99€. La SIM è gratuita, e lo stesso vale per la spedizione in caso di acquisto online.

Chi preferisce la rapidità può scegliere la eSIM, soluzione digitale che elimina l’attesa della spedizione. In questo caso il costo di attivazione è di 1,99€, e l’intera procedura si conclude in pochi minuti, direttamente dall’app ho. Mobile.

Attivazione flessibile e supporto diretto via WhatsApp

L’operatore offre tre modalità di attivazione, pensate per adattarsi a ogni esigenza. È possibile:

Pagare online e ricevere la SIM a casa, attivandola poi tramite app, SPID, edicola o tabaccheria; Ritirare e attivare la SIM direttamente in edicola, pagando in contanti o con carta; Pagare online e attivare subito l’offerta con una eSIM, opzione introdotta di recente per chi desidera passare immediatamente a ho. Mobile.

Un altro punto di forza è l’assistenza clienti via WhatsApp, che consente di ottenere supporto rapido senza dover passare per call center o numeri automatici.

Grazie a 200 giga in 5G, copertura Vodafone e attivazione flessibile, la nuova offerta di ho. Mobile rappresenta una delle soluzioni più equilibrate sul mercato per chi cerca affidabilità, convenienza e semplicità d’uso in un solo piano.