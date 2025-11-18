Exynos 1680: certificazione Bluetooth conferma il salto alla versione 6.1

La comparsa dell’Exynos 1680 nel registro Bluetooth SIG rappresenta un passaggio importante nella fase che precede l’annuncio ufficiale. Il nuovo chip, destinato a sostituire l’Exynos 1580 presente su Galaxy A56, introduce infatti il supporto a Bluetooth 6.1, una caratteristica che segna un deciso aumento delle capacità wireless.

Il salto dal Bluetooth5.3 alla versione 6.1 introduce miglioramenti tangibili. Tale tecnologia offre una gestione della privacy più precisa e connessioni più stabili. Queste novità risultano particolarmente utili per il pubblico della fascia media, che utilizza in modo frequente accessori wireless per musica, videochiamate o attività quotidiane.

Il ruolo dell’Exynos 1680 nella strategia Samsung per il 2026

La comparsa di alcune informazioni su Geekbench nei mesi scorsi aveva anticipato una struttura a otto core. Nello specifico parliamo di un core principale da 2,0GHz, quattro core performance da 1,95GHz e tre core efficiency da 1,70GHz. A completamento di questa configurazione troviamo la GPU Xclipse 550, basata su architettura AMD RDNA 3.5, progettata per offrire un livello grafico superiore a quello della generazione precedente.

L’Exynos 1680 è considerato il motore del futuro Galaxy A57, uno dei modelli più importanti nella fascia media. La scelta di integrare Bluetooth 6.1, come detto, conferma la direzione intrapresa dall’azienda verso un miglioramento delle funzioni quotidiane più utilizzate dagli utenti. Una connessione più stabile riduce problemi durante l’uso degli auricolari, migliora lo streaming e offre un abbinamento più veloce con accessori come smartwatch, speaker e dispositivi IoT. Tutti elementi fondamentali per mantenere la gamma media al passo con le esigenze attuali.

Samsung sembra puntare poi anche su una piattaforma più matura rispetto alle generazioni precedenti, grazie all’esperienza accumulata con la collaborazione con AMD sul fronte grafico. Le frequenze viste nei benchmark potrebbero appartenere a unità di test, ma la struttura generale conferma l’intenzione di offrire un chip capace di gestire bene sia la produttività sia il multitasking. Insomma, se i tempi saranno rispettati, l’Exynos 1680 diventerà uno dei primi chip di fascia media a introdurre Bluetooth 6.1, contribuendo a rafforzare la nuova identità tecnologica della serie A.