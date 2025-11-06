Galaxy A57 si avvicina: il nuovo medio gamma avvistato sui server Samsung

Samsung

Mentre l’attenzione degli appassionati è rivolta alla serie Galaxy S26, in arrivo nei primi mesi del prossimo anno, Samsung sta parallelamente preparando il terreno per uno dei suoi dispositivi più attesi nel segmento medio: il Galaxy A57. Dopo il debutto del Galaxy A56 lo scorso marzo, la casa coreana è pronta a rinnovare la linea A, confermando la sua strategia di consolidamento nella fascia più competitiva del mercato Android.

Avvistato sui server Samsung: il debutto è imminente

Dopo il primo avvistamento nel database IMEI di fine settembre, il Galaxy A57 è tornato a far parlare di sé con un nuovo avvistamento: è infatti comparso sui server ufficiali Samsung con il codice SM-A576B, identificativo delle varianti destinate al mercato internazionale. Un dettaglio che lascia pochi dubbi: i test interni sono in corso e la produzione sembra ormai in fase avanzata. La comparsa del modello sui server è una tappa cruciale nel percorso verso il lancio, poiché di solito anticipa di poche settimane la certificazione FCC e, successivamente, la presentazione ufficiale.

Non sono ancora stati individuati, invece, numeri di modello specifici per altri mercati, come la versione americana (SM-A576U). Ciò suggerisce che il primo debutto sarà riservato all’Europa e all’Asia, dove la serie Galaxy A5x continua a registrare volumi di vendita molto alti. Negli Stati Uniti, infatti, Samsung ha adottato negli ultimi anni una politica più selettiva: basti pensare che il Galaxy A56 ha impiegato diversi mesi prima di arrivare oltreoceano.

Cosa sappiamo finora: design e specifiche in evoluzione

Le informazioni ufficiali sono ancora limitate, ma le prime indiscrezioni tracciano già un quadro abbastanza chiaro. Il Galaxy A57 dovrebbe rappresentare un raffinamento del modello precedente, mantenendo le linee eleganti e sobrie della serie ma introducendo un pannello posteriore rinnovato e una maggiore attenzione alla simmetria del modulo fotocamera.

Sul fronte tecnico, tutto lascia intendere che sarà spinto dal nuovo processore Exynos 1680, un chip di fascia media attualmente in fase di test nei laboratori di Samsung.

Questo SoC dovrebbe offrire prestazioni più efficienti e una migliore gestione energetica rispetto all’Exynos 1480 del Galaxy A56, con un processo produttivo più avanzato e un’integrazione AI più profonda — in linea con la nuova direzione “Galaxy AI” che Samsung sta estendendo anche ai dispositivi non flagship.