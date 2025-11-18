Aurore spettacolari da vedere, ma aumentano le allerte radiazioni

Negli ultimi giorni il cielo ha regalato uno spettacolo che in molti non vedevano da anni: aurore estremamente luminose e visibili a latitudini insolitamente basse. Questi panorami mozzafiato hanno fatto il giro del mondo, dai paesi nordici fino all’Europa meridionale e parte degli Stati Uniti, segno di un’intensa attività solare in corso.

Mentre sulla Terra milioni di persone osservavano estasiate il cielo colorarsi di verde, viola e rosso, per la Stazione Spaziale Internazionale la situazione era decisamente meno romantica. Le stesse tempeste solari che generano aurore così spettacolari, infatti, hanno innalzato i livelli di radiazione nello spazio. Si parla di valori tali da richiedere una fase di massima cautela per gli equipaggi in orbita. Ripercussioni nello spazio e su terra ferma.

Cosa è successo nello spazio con il manifestarsi delle aurore

La causa è riconducibile a una serie di fenomeni solari particolarmente intensi, accompagnati da espulsioni di massa coronale che hanno trasportato verso la Terra un flusso di particelle ad alta energia. L’atmosfera terrestre funge da scudo naturale per chi si trova al suolo, ma la Stazione Spaziale Internazionale orbita circa 400 km sopra di noi, quindi in un ambiente molto più esposto.

Quando le radiazioni raggiungono determinati livelli, la procedura è sempre la stessa. Gli astronauti si spostano nei moduli più schermati della stazione, riducono le attività non essenziali e seguono protocolli progettati per limitare l’esposizione. Questa “notte di allerta” non è rara, ma l’intensità degli eventi recenti l’ha resa particolarmente significativa. Sarà interessante anche studiare eventuali collegamenti con quello che succede a noi sulla Terra.

Il lato affascinante (e un po’ inquietante) di questi fenomeni celesti

Le aurore terrestri sono generate proprio dall’impatto delle particelle solari con la magnetosfera. Più forte è la tempesta, più ampio diventa il fenomeno. Da qui l’insolita visibilità a latitudini medio-basse che ha sorpreso fotografi e curiosi. Per chi vive sulla Terra è un circostanza quasi magica. Per gli astronauti, questo è un promemoria costante di quanto l’ambiente nello spazio possa essere ostile.

Gli esperti ricordano che ci stiamo avvicinando al picco del ciclo solare, previsto tra fine 2025 e 2026. Ciò significa che episodi come questo potrebbero diventare più frequenti, con impatti sia poetici — come cieli colorati mai visti — sia operativi. Trattasi di eventi che colpiscono satelliti, telecomunicazioni e ovviamente le missioni spaziali con equipaggio citate.

Per ora, gli astronauti dell’ISS hanno superato anche questa tempesta, mentre sulla Terra il pubblico continua a godersi uno degli spettacoli naturali più affascinanti che il Sole possa offrirci.