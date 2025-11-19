Una USB che sembra un SSD: la nuova tascabile di Kingston

La nuova chiavetta di Kingston sembra arrivare con l’aria di chi entra in una stanza e fa capire subito che ha qualcosa di interessante da dire. Non è la solita USB che si perde sul fondo di una borsa o che si usa solo in casi disperati: questa volta la casa californiana ha deciso di proporre qualcosa che prova davvero a cambiare le abitudini di chi lavora o si sposta spesso con file pesanti. La Kingston Dual Portable SSD, infatti, è un piccolo dispositivo che unisce la praticità delle classiche chiavette a doppio connettore con le prestazioni di un vero SSD portatile, ma senza cavi da inseguire ovunque.

Kingston combina chiavetta e SSD: arriva la Dual Portable compatta

La prima impressione è quella di un oggetto semplice: una scocca minuscola, metallo e plastica, un’estetica pulita e senza fronzoli. Da un lato USB-A, dall’altro USB-C 3.2 Gen 2. Fin qui sembrerebbe una chiavetta come tante. Poi però la prendi in mano, vedi quanto è compatta — poco più di sette centimetri di lunghezza — e inizi a renderti conto che dentro c’è memoria NAND 3D fino a 2 TB. Non è solo “una USB veloce”: è un piccolo serbatoio di spazio che puoi infilare nel portachiavi, senza l’ansia di dover portare con te un hard disk esterno grande come un pacchetto di carte.

Le prestazioni sono abbastanza oneste da non farti rimpiangere uno storage più serio: 1050 MB/s in lettura e 950 MB/s in scrittura. Non stiamo parlando di velocità da workstation professionale, certo, ma per trasferire progetti, video, foto pesanti o semplicemente per alleggerire la memoria del computer, il tutto risulta sorprendentemente fluido. È uno di quei prodotti che iniziano a piacerti davvero nel momento in cui ti accorgi che puoi usarlo praticamente con qualsiasi cosa: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, e perfino iPhone e iPad. Non serve neppure pensare troppo, lo colleghi e funziona.

Un altro dettaglio che conquista lentamente è la sua resistenza: sopporta temperature operative fino a 60 gradi e, quando non è in uso, può essere dimenticata in macchina in piena estate o in uno zaino invernale senza rischi particolari. Considerato quanto siano fragili certe memorie esterne, questa robustezza fa comodo.

Per quanto riguarda i prezzi, Kingston è stata chiara solo sul mercato americano: 97 dollari per il modello da 512 GB, 144 per quello da 1 TB e 239 per il taglio da 2 TB. È probabile che le cifre europee non si discosteranno troppo e che presto la chiavetta comparirà sugli scaffali italiani e sugli store online più popolari. Non rivoluziona la tecnologia, ma ha quella combinazione di semplicità e utilità che spesso fa davvero la differenza nella vita di tutti i giorni.