Windows 11 26H1 debutta a sorpresa: le novità della nuova build di Microsoft

Microsoft ha annunciato ufficialmente Windows 11 versione 26H1, una release che rompe la consueta numerazione “H2” e introduce una novità nella gestione del ciclo di aggiornamenti. La nuova build, identificata con il numero 28000, è già disponibile nel Canary Channel per gli iscritti al programma Windows Insider, offrendo un primo assaggio delle modifiche interne che l’azienda sta preparando per il futuro del sistema operativo.

A differenza delle versioni principali, Windows 11 26H1 non porta nuove funzionalità visibili all’utente finale. Si tratta di un aggiornamento tecnico, pensato per ottimizzare la piattaforma e migliorare la compatibilità con i processori di nuova generazione. Anche se Microsoft non ha fornito dettagli ufficiali, le indiscrezioni indicano un possibile riferimento al chip Snapdragon X2, destinato ai futuri PC Copilot+ con architettura ARM, progettati per offrire maggiore efficienza energetica e integrazione con l’intelligenza artificiale.

Nessuna rivoluzione, ma un passo strategico

Secondo Microsoft, la versione 25H2 continuerà a essere quella principale per l’introduzione delle novità destinate agli utenti, confermando la cadenza di un solo aggiornamento annuale con nuove funzioni e miglioramenti dell’interfaccia. Al contrario, la linea Canary rimane il banco di prova per le modifiche più profonde al sistema, mentre i canali Dev e Beta ospiteranno gradualmente le build con le feature più interessanti.

Chi ha già installato la build 28000 ha notato pochi cambiamenti: tra gli interventi confermati figurano la risoluzione di un bug che causava il crash dei sottotitoli in tempo reale (live captions) e la correzione di un problema che impediva l’apertura della finestra di login di Outlook. L’azienda parla inoltre di “un piccolo insieme di miglioramenti generali” orientati a stabilità e prestazioni, senza ulteriori dettagli tecnici.

Problemi noti e prossimi sviluppi

Come accade in ogni build sperimentale, non mancano i problemi noti. Alcuni tester segnalano malfunzionamenti nel menu Start, che in certi casi scorre improvvisamente verso l’alto, e difficoltà con le opzioni di sospensione e spegnimento, che non sempre rispondono correttamente dopo l’aggiornamento.

Chi desidera provare in anteprima Windows 11 26H1 può farlo iscrivendosi al programma Windows Insider Canary Channel tramite le impostazioni del sistema. Anche se l’update non introduce nuove funzioni, segna un passaggio importante nella strategia di sviluppo di Microsoft, che prepara il terreno per la prossima generazione di dispositivi compatibili con l’AI.