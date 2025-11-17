Lidl propone una friggitrice ad aria beige pensata per le cucine moderne

Lidl aggiunge nei suoi punti vendita un elettrodomestico che potrebbe conquistare chi ama uno stile sobrio e ordinato in cucina. Si tratta della nuova Silvercrest Beige Dual Basket Air Fryer. Il suo lancio è previsto nel Regno Unito a 69,99 sterline e la finitura beige rappresenta un elemento caratterizzante in un mercato dominato da colori scuri. Per chi non lo sapesse le friggitrici ad aria restano tra i piccoli elettrodomestici più richiesti. Negli ultimi anni hanno conquistato un ruolo importante nelle cucine grazie alla capacità di ridurre i tempi di preparazione e l’uso dell’olio. Oggi però molti consumatori cercano anche un design che si integri con gli ambienti. La proposta di Lidl risponde proprio a questa esigenza.

Oltre all’aspetto, la nuova Silvercrest offre una capacità totale di 8,7 litri divisa in due cestelli da 4,35 litri. Le due vasche permettono di cucinare porzioni abbondanti o preparare ricette diverse nello stesso momento, una soluzione comoda per chi non vuole gestire più cotture separatamente. La sua estetica richiama le friggitrici a doppia zona più conosciute, come quelle di Ninja, ma in uno stile più “leggero”. Ciò aiuta a inserirla bene nelle cucine con colori chiari o tinte pastello. Il prodotto è pensato per essere un aiuto pratico e allo stesso tempo gradevole alla vista.

Lidl propone un’alternativa economica ai modelli più noti, con funzioni utili e stile curato

La parte interna della friggitrice offre undici programmi preimpostati. Tra questi si trovano impostazioni per patatine, carne, pizza, pesce, verdure e persino dolci. I cestelli possono essere sincronizzati per far terminare insieme ricette con tempi diversi. Tale funzione evita di riscaldare nuovamente un piatto mentre l’altro termina la cottura. Il display touch semplifica ogni operazione, il rivestimento antiaderente interno è stato progettato per resistere nel tempo. Nella confezione sono inclusi anche un piccolo ricettario e tre anni di garanzia, un dettaglio che offre maggiore tranquillità a chi acquista.

Il confronto con i modelli Ninja sorge spontaneo. La qualità media dei prodotti del marchio americano resta superiore secondo molti utenti. La differenza di prezzo però è evidente. Una friggitrice a doppia zona Ninja può arrivare a superare i 200€. Lidl propone invece una soluzione più accessibile per chi desidera funzionalità moderne senza un grande investimento. Il tema estetico continua a essere centrale. Molte persone non vogliono lasciare in vista una friggitrice scura o molto voluminosa, ecco perché le aziende stanno introducendo linee dai colori più morbidi. Tutto ciò dimostra come il mercato stia cambiando, cercando soluzioni sempre più curate dal punto di vista estetico.