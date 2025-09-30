Ad
martedì, Settembre 30, 2025
Qualcomm e Google Cloud rafforzano la partnership: IA agentica rivoluziona l’automotive

Qualcomm e Google Cloud uniscono le forze per portare l’IA agentica nelle auto: cockpit intelligenti, assistenti vocali e molto altro.

scritto da Rosalba Varegliano
qualcomm e Google Cloud

L’industria automobilistica sta per entrare in una nuova era grazie alla recente espansione della collaborazione fra Qualcomm e Google Cloud, finalizzata a integrare l’intelligenza artificiale agentica nei veicoli.

Al centro dell’alleanza ci sono il Google Cloud Automotive AI Agent, che sfrutta modelli avanzati di intelligenza artificiale, e la piattaforma Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm. L’obiettivo è duplice: garantire risposte istantanee tramite elaborazione locale (edge), ma anche permettere aggiornamenti costanti e funzionalità evolutive attraverso il cloud.

Cosa cambia per automobilisti e case automobilistiche

Le nuove soluzioni proposte permetteranno esperienze a bordo finora limitate a prototipi. Ecco alcune delle novità più rilevanti:

  • Assistenti vocali e interazione multimodale: non solo comandi vocali, ma dialoghi naturali che comprendono testo, immagini e comandi contestualizzati all’interno dell’auto.

  • Navigazione immersiva e personalizzata: mappe che si adattano alle preferenze, aggiornamenti in tempo reale e suggerimenti basati sulle abitudini del conducente.

  • Controllo del veicolo tramite AI: funzioni come regolazione dell’ambiente interno, gestione multimediale e comandi delle componenti del veicolo diventano più integrate e proattive.

  • Architettura ibrida edge-cloud: alcune elaborazioni restano nell’auto per rapidità e affidabilità, altre vengono elaborate nel cloud per funzioni più complesse o per aggiornamenti continui.

Questa collaborazione nasce da una lunga storia comune tra i due colossi, che già da anni lavorano insieme su sistemi infotainment e soluzioni connesse. Con l’attuale espansione, però, si punta a trasformare l’auto in un ambiente software-definito, intelligente, capace di evolvere nel tempo con aggiornamenti over-the-air, miglioramenti dei modelli AI e nuove interfacce utente.

Per le case automobilistiche il vantaggio è evidente: sviluppo più rapido, architetture già ottimizzate e la possibilità di personalizzare l’esperienza dell’utente finale mantenendo l’auto aggiornata anche dopo l’acquisto. Per i guidatori significa invece vivere un’auto “più viva”, che capisce, si adatta e anticipa bisogni e preferenze.

Naturalmente restano sfide da affrontare: sicurezza, privacy e affidabilità sono elementi cruciali. Ma la direzione è chiara: con l’intelligenza artificiale agentica, il veicolo non è più solo un mezzo di trasporto, bensì un assistente intelligente che accompagna l’automobilista nella vita quotidiana.

