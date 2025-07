SharePoint: l’attacco hacking ha colpito anche l’agenzia nucleare americana

Il mondo dell’informatica e della sicurezza recentemente è stato scosso da un attacco hacker che ha colpito alcune tra le più importanti agenzie governative diffuse in tutto il mondo, questo attacco ha permesso ai malintenzionati di sottrarre informazioni sensibili davvero molto importanti da poter utilizzare per i loro fini secondari, nello specifico si è trattato di un attacco che ha sfruttato una falla di sicurezza presente all’interno di share point, una piattaforma distribuita da Microsoft che era affetta da una falla zero day, non ancora corretto dagli sviluppatori, dal momento che gli hacker si sono mossi veramente in pochissimo tempo.

Colpiti nomi eccellenti

Sembra che i bug presenti all’interno della piattaforma fossero due e questi ultimi hanno permesso agli hacker di sfruttare la possibilità di eseguire un codice da remoto che sostanzialmente gli ha dato accesso completo a tutta la struttura server permettendo di fatto di trafugare informazioni importanti compresi gli elementi per accedere ad account ufficiali, come se non bastasse il problema in questione ha permesso a chi ha svolto l’attacco anche di muoversi parallelamente su più reti, allargando di fatto il perimetro di pericolo in modo molto importante.

Tra le vittime di questo attacco è presente anche l’ente governativo che si occupa di gestire l’arsenale nucleare e fornire i reattori per i sottomarini americano, fortunatamente un portavoce ha dichiarato che l’attacco non è riuscito a trafugare informazioni classificate ed è stato arginato dai sistemi di sicurezza interni che hanno permesso al sistema di mantenere la propria integrità.

Gli artefici dell’attacco sembrano essere un gruppo di hacker appartenenti ad un’organizzazione cinese, sebbene tutto ciò non sia stato ancora confermato, si tratterebbe ovviamente di un elemento problematico che andrebbe ad aggravare la già delicata situazione geopolitica che vede coinvolte USA e Cina, ovviamente le indagini del caso sono iniziate e bisognerà attendere ulteriori conferme per capire se realmente la Cina è coinvolta o se si tratta di una azione completamente indipendente svolta da un gruppo sconosciuto.