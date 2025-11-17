La gravità può essere quantistica? La sfida ad un secolo di fisica

Da oltre cent’anni conviviamo con un paradosso affascinante: sappiamo descrivere l’infinitamente piccolo con la meccanica quantistica e l’immensamente grande con la relatività generale. Due teorie straordinarie, entrambe verificate sperimentalmente in modi meticolosi. Eppure, non così spesso messe a confronto. La gravità – la forza che tiene insieme noi, stelle, galassie e pianeti – è rimasta l’unica a non avere una “versione quantistica” confermata. Ora, però, un nuovo esperimento potrebbe cambiare questo tratto della nostra storia.

Il principio è sorprendente nella sua semplicità: se due oggetti minuscoli riescono a “sentirsi” tramite la sola gravità in un regime quantistico, allora la gravità stessa deve essere quantistica. Sembra ovvio, ma fino ad oggi non è mai stato possibile provarlo, perché le forze coinvolte sono incredibilmente deboli. Ma la nuova generazione di strumenti ultra-sensibili, basati su trappole magnetiche e interferometria laser, sta raggiungendo precisioni impensabili solo pochi anni fa.

Il cuore dell’esperimento consiste nel sospendere due minuscole masse, ognuna in uno stato quantistico delicatissimo. Se questi oggetti mostrano una correlazione non spiegabile dalla fisica classica — una specie di “scambio di informazioni” puramente gravitazionale — sarebbe la prima evidenza concreta che la gravità possiede un comportamento quantico, proprio come elettricità e magnetismo.

Fisica quantistica applicata anche alla gravità, per la prima volta con degli esperimenti concreti

Gli scienziati coinvolti lo descrivono come un risultato potenzialmente epocale. Non si tratterebbe solo di confermare una teoria: aprirebbe la porta alla tanto attesa unificazione, quel sogno chiamato “teoria del tutto” che permetterebbe finalmente di descrivere l’universo con un’unica grammatica matematica, senza compartimenti stagni tra gigantesco e microscopico.

Ovviamente il traguardo non è vicino. I ricercatori devono ancora misurare effetti che sfidano il rumore ambientale, le vibrazioni, perfino le fluttuazioni termiche impercettibili. È un lavoro che richiederà anni di tentativi e di perfezionamento. Ma il semplice fatto che oggi sia possibile immaginare — e iniziare — un test del genere segna un prima e un dopo nella fisica moderna.

Se l’esperimento dovesse confermare la natura quantistica della gravità, sarebbe un colpo di scena degno di un romanzo di fantascienza: la prova che tutto, dalle particelle più elementari ai buchi neri, obbedisce alle stesse regole fondamentali. E che l’universo, in fondo, è più coerente di quanto previsto.