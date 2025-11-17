Iliad: fino a 300GB in 5G con offerte da 7,99€ a 11,99€ al mese per sempre

Nell’insieme attuale delle offerte mobili che si possono trovare in Italia, Iliad continua a mettersi in mostra tra tutti i gestori grazie alla sua chiarezza, proponendo tre soluzioni competitive con prezzo fisso per sempre e minuti e SMS illimitati. Le proposte attualmente disponibili coprono un’ampia fascia di esigenze, dal consumo moderato fino agli utenti che richiedono grandi quantità di dati.

La prima è Iliad Giga 150, offerta a 7,99€ al mese con 150 giga in 4G e 20 giga in Europa, oltre a chiamate e messaggi senza limiti verso tutti. È una scelta equilibrata per chi desidera risparmiare mantenendo una connessione stabile e una copertura affidabile.

Salendo di livello troviamo Iliad Top 250 Plus, a 9,99€ al mese, che porta la navigazione nel mondo del 5G, offrendo 250 giga nazionali e 25 giga dedicati all’Europa. Si tratta di una delle soluzioni più popolari del gestore, ideale per chi sfrutta intensamente lo smartphone tra streaming, app e condivisione di contenuti.

Infine, la più completa è Iliad Top 300 Plus, proposta a 11,99€ al mese, con 300 giga in 5G, minuti e SMS illimitati e la stessa affidabilità che caratterizza tutti i piani del marchio francese. È pensata per chi utilizza quotidianamente grandi quantità di dati, anche su più dispositivi grazie all’hotspot incluso.

Offerte aperte a tutti con costo di attivazione minimo

Tutte le promozioni Iliad possono essere attivate sia dai nuovi clienti sia dagli utenti già attivi. In quest’ultimo caso, è necessario che il piano attuale abbia un prezzo inferiore rispetto a quello dell’offerta scelta: 7,99€, 9,99€ o 11,99€, a seconda della tariffa. Il costo di attivazione, comprensivo della SIM, è di 9€ da pagare una sola volta, senza altri addebiti successivi.

Ogni piano mantiene la filosofia che ha reso Iliad un punto di riferimento: assenza di rimodulazioni, trasparenza totale e prezzo garantito per sempre. Con traffico dati abbondante, 5G veloce e condizioni chiare, le offerte Iliad restano tra le più competitive nel panorama mobile italiano.