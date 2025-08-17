Iliad, scopri la promo TOP 250 PLUS a soli 9,99 euro al mese

Iliad stupisce gli utenti, grazie a una serie di incredibili promozioni all inclusive, dunque, con giga, minuti e SMS compresi.

Ma la nota che stupisce del tutto gli utenti è il prezzo di queste tariffe, incredibilmente basso e soprattutto trasparente. Infatti la politica di Iliad prevede che il prezzo dei piani tariffari sia bloccato per sempre.

Iliad: scopri la promo TOP 250 PLUS

La promozione più incredibile attualmente di Iliad è la promo TOP 250 PLUS, tariffa che termina tra 32 giorni e che prevede 250 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa e minuti e se messi limitati, +25 giga di Internet extra in Europa. Il tutto a soli 9,99 € al mese per sempre e con un costo di attivazione della Sim di 9,99 €.

Iliad e le altre promozioni all inclusive

Tra le altre promozioni all inclusive Iliad presenta TOP 150 PLUS, con 150 giga di Internet, minuti e SMS illimitati, +20 giga di Internet extra in Europa. In questo caso il costo della tariffa è di 7,99 € al mese per sempre e il costo di attivazione della Sim è di 9,99 €. La tariffa scadrà tra 32 giorni.

Ifine l’offerta più completa di Iliad è sicuramente TOP 300 PLUS, che con i suoi 300 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti e SMS illimitati e in +30 giga di Internet extra in Europa e sicuramente la promozione più corposa. Il costo è di 11,99 € al mese per sempre e il costo di attivazione della Sim è di 9,99 €.anche in questo caso la promo termina tra 32 giorni.

Per chi invece abbia delle esigenze specifiche, Iliad ha pensato a due promo imperdibili.

La prima è VOCE, offerta solo minuti che prevede minuti e SMS illimitati, e 40 MB, passò di 4,90 € 99 al mese per sempre. Il costo di attivazione della Sim è di 9,99 €.

La seconda, invece, un’offerta solo giga, che prende il nome di DATI 350 e prevede 350 giga di Internet a 14,99 € al mese per sempre e costo di attivazione della Sim di 9,99 €.