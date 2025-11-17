Hoxo entra nel nucleare: il robot umanoide che affianca gli operatori

La presentazione di Hoxo, il nuovo robot umanoide sviluppato da Capgemini insieme a Orano, è stata accolta come uno di quei momenti in cui tecnologia e quotidianità iniziano davvero a intrecciarsi. La scena si è svolta nel sito Orano Melox, nel Gard, un luogo dove il trattamento del combustibile nucleare è all’ordine del giorno e dove ogni gesto richiede una precisione estrema. È esattamente l’ambiente in cui capire se un robot del genere può funzionare davvero, non solo nei video promozionali.

Quando l’AI incontra il nucleare: test sul campo del robot Hoxo

Da tempo si parla di quanto il nucleare stia tornando centrale nelle strategie energetiche di molti Paesi. Non è più solo una questione di produrre energia in modo pulito, ma anche di farlo con sistemi più sicuri e meno rischiosi per chi ci lavora ogni giorno. Ed è qui che entra in gioco Hoxo: l’idea non è quella di sostituire gli operatori, ma di affiancarli, soprattutto nelle attività più delicate o ripetitive, quelle che alla lunga diventano logoranti o, in certi casi, potenzialmente pericolose.

La cosa che colpisce fin da subito è il modo in cui questo robot si muove. Non ha quel passo rigido dei vecchi modelli industriali, ma riesce a riprodurre in maniera sorprendentemente naturale i movimenti umani. Questo gli permette di muoversi in spazi progettati per le persone, non per i robot: corridoi stretti, pannelli di controllo, angoli tecnici in cui serve una certa agilità. È dotato di un sistema di percezione continua, un mix di AI, visione artificiale e mappatura 3D che gli permette di capire ciò che lo circonda e reagire di conseguenza.

Capgemini insiste molto sul valore dell’integrazione delle tecnologie che stanno dietro a Hoxo. L’AI Robotics & Experiences Lab ha messo insieme digital twin, robotica avanzata, sistemi di navigazione intelligente e una serie di strumenti digitali che, messi insieme, dovrebbero permettere al robot di svolgere compiti complessi: controlli tecnici, manipolazione di strumenti, supporto nelle operazioni quotidiane. Non si parla mai di sostituzione, ma sempre di collaborazione, una parola che in questo settore pesa molto.

Capgemini e Orano stanno testando un umanoide nel cuore delle centrali

Il sito Melox, con la sua attività continua e le sue condizioni operative dinamiche, rappresenta il test più autentico possibile. È qui che Hoxo dovrà dimostrare di sapersela cavare davvero, affrontando situazioni che cambiano di minuto in minuto, interpretando ciò che accade e adeguando i suoi movimenti. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il robot può diventare un compagno di lavoro stabile, non solo un prototipo promettente.

Il nucleare lavora con l’automazione da decenni, ma vedere un umanoide dotato di AI entrare in questo mondo dà la sensazione di trovarsi davanti a una nuova fase. Non è solo una questione di innovazione tecnologica, ma di percezione: capire se questi robot potranno diventare parte della routine quotidiana, con naturalezza, senza la sensazione di avere accanto un pezzo di futuro ancora troppo distante. Le prove in corso ci diranno se Hoxo è davvero pronto a questo passo.