Vivo Y500 Pro: arriva la conferma ufficiale dalla Cina

Il marchio Vivo rafforza la propria posizione nel mercato cinese con il debutto del nuovo Y500 Pro. Un modello che segna una tappa intermedia nel percorso di evoluzione della sua linea di fascia media. Dopo la comparsa nelle certificazioni ufficiali di China Telecom, il dispositivo è stato presentato ufficialmente. Nel dettaglio, il nuovo dispositivo presenta un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120Hz. Assetto che offre immagini fluide e brillanti, protette da vetro Diamond Shield. Anche se leggermente più piccolo rispetto a quello dello Y400 Pro, lo schermo contribuisce a un design complessivo più solido. Il quale è rafforzato dalle certificazioni IP68 e IP69, che attestano resistenza ad acqua, polvere e cadute. Il Vivo Y500 Pro viene proposto in quattro colorazioni (Auspicious Cloud, Light Green, Soft Powder e Titanium Black) e in diverse configurazioni di memoria: da 8+128 GB a 12+512 GB.

Scopriamo l’assetto del nuovo Vivo Y500 Pro

Il dispositivo presenta un processore MediaTek Dimensity 7400. Si tratta di un chip che mantiene l’architettura del precedente 7300, ma opera a una frequenza più elevata di 100 MHz. Migliorando così la reattività generale del sistema. L’offerta di memoria RAM si amplia, con configurazioni da 8 o 12 GB. Mentre sul fronte dello storage si registra una differenza significativa: la memoria UFS 2.2 sostituisce la più veloce UFS 3.1 impiegata nello Y400 Pro.

La sezione fotografica mostra un’evoluzione. Il sistema posteriore è ora basato su un sensore da 200 MP, con apertura 1/1,56 pollici, progettato per migliorare la resa in condizioni di luce variabile. La fotocamera frontale da 32 MP f/2.5 resta invariata, garantendo continuità nelle prestazioni per selfie e videochiamate.

Uno degli aspetti più apprezzabili del nuovo modello riguarda l’autonomia. La batteria da 7.000 mAh, con un incremento del 22% rispetto al predecessore, si accompagna a una ricarica rapida da 90W. L’obiettivo è offrire un dispositivo in grado di sostenere un utilizzo prolungato senza sacrificare la rapidità di rifornimento energetico. Il dispositivo sarà disponibile con prezzi compresi tra 1.799 e 2.599 yuan (circa 218-315 euro). Tale lancio conferma la volontà di Vivo di consolidare il proprio spazio nella fascia media con dispositivi dall’identità equilibrata.