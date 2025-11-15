Robot italiani e nucleare francese: la frontiera dei reattori compatti

Nel mondo dell’energia, dove tutto sembra muoversi tra vecchie centrali e promesse di rivoluzioni verdi, ogni tanto spunta un’idea che riesce davvero a sorprendere. È quello che sta succedendo in Europa, dove la startup francese NAAREA ha deciso di unire le forze con la società italiana Fluid Wire Robotics per portare avanti un progetto che, a dirla tutta, sembra uscito da un romanzo di fantascienza: dei microreattori nucleari capaci di “mangiare” scorie radioattive e robot che lavorano al loro interno come meccanici d’acciaio.

Microreattori che divorano scorie: la nuova scommessa NAAREA–Fluid Wire

Il cuore di tutto è il reattore XAMR, una piccola centrale della cosiddetta quarta generazione, grande più o meno come un container ma in grado di produrre fino a 40 megawatt di energia elettrica. La parte affascinante, però, è che usa come combustibile i rifiuti radioattivi delle vecchie centrali. In pratica, trasforma ciò che era un problema in una risorsa, riducendo la quantità di scorie da stoccare per secoli.

Ovviamente, lavorare con il nucleare non è esattamente come montare un mobile dell’IKEA. I luoghi dove questi reattori operano sono ambienti estremi, con temperature altissime e livelli di radiazione che nessun essere umano potrebbe affrontare. Ed è qui che entra in scena Fluid Wire Robotics, un’azienda italiana che ha sviluppato una tecnologia capace di far muovere bracci robotici anche in condizioni proibitive. La loro invenzione – un sistema idrostatico chiamato Fluid Wire – permette di controllare da lontano i movimenti dei robot, mantenendo i componenti elettronici al sicuro, lontani dalle radiazioni.

Il risultato? Bracci meccanici che lavorano sott’acqua, resistono fino a 180 °C e gestiscono attività delicate con la precisione di un chirurgo. Tutto questo significa che i microreattori potranno essere mantenuti e ispezionati senza esporre nessuno a rischi inutili, e soprattutto che il processo potrà essere replicato ovunque, rendendo l’intero sistema più sicuro e sostenibile.

In un momento storico in cui si parla tanto di energia pulita, ma spesso si dimentica quanto sia difficile produrla in modo davvero sostenibile, questa collaborazione franco-italiana sembra ricordarci che l’innovazione non arriva solo dai pannelli solari o dalle turbine eoliche. A volte nasce anche nei luoghi più impensabili: dentro un piccolo reattore nucleare, dove robot e ingegneri lavorano insieme per riscrivere il futuro dell’energia.