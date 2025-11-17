Creality Falcon A1 Pro: Incide ORO e ACCIAIO – Recensione

Per anni, chi voleva entrare in questo mondo si trovava di fronte a un bivio: o i costosi e ingombranti sistemi CO2, o i più economici laser a diodo a telaio aperto (open-frame). Questi ultimi hanno democratizzato l’accesso alla tecnologia, ma portavano con sé un pesante fardello in termini di sicurezza: richiedevano occhiali specifici, una gestione dei fumi attenta e una supervisione costante. Il rischio di incendi o di danni alla vista era (ed è) un fattore non trascurabile. E’ passato un anno dalla nostra recensione del Creality Falcon2 Pro.

Oggi, la frontiera non è più solo la potenza. Certo, siamo passati rapidamente da 5W a 10W, e ora i 20W sono diventati la nuova base “prosumer”. La vera innovazione, però, risiede nell’intelligenza e nella sicurezza. Il mercato si sta spostando verso macchine che assomigliano più a elettrodomestici che a kit di montaggio: dispositivi chiusi, sicuri, pronti all’uso.

È in questo scenario che Creality, un nome che abbiamo imparato a conoscere (e a volte a temere, per il tinkering richiesto) nel mondo delle stampanti 3D, lancia la sua scommessa: il Creality Falcon A1 Pro.

Questo prodotto segna un netto distacco dalla filosofia open-frame dei suoi predecessori. È un sistema chiuso, certificato Classe 1, che promette un livello di sicurezza quasi assoluto. Ma il nome “Pro” non si riferisce solo a questo. Si riferisce a un modulo laser da 20W, a un sistema di movimento CoreXY ad alta velocità, a una fotocamera integrata per il posizionamento e a un sistema di Autofocus basato su AI. E, soprattutto, alla sua arma segreta: un modulo opzionale a infrarossi (IR) da 2W capace di incidere metalli.

Sulla carta, il Falcon A1 Pro sembra avere tutto per dominare la fascia prosumer, puntando a insidiare ecosistemi più maturi come quelli di xTool. Ma la mia esperienza diretta con questa macchina ha rivelato una profonda, quasi frustrante, tensione. L’A1 Pro è un capolavoro di ingegneria hardware, che offre una sicurezza e una versatilità meccanica eccezionali. Eppure, questo hardware è tenuto in ostaggio da un ecosistema software che sembra non aver deciso cosa vuole essere.

È davvero uno strumento “Pro”? O è un potentissimo dispositivo per principianti, mascherato da “Pro”? La risposta, come ho scoperto nel mio laboratorio, è complicata e risiede interamente nella disconnessione tra ciò che questa macchina può fare e ciò che il suo software permette di fare.

Unboxing

L’esperienza di unboxing del Creality Falcon A1 Pro è, in una parola, rassicurante. Chiunque, come me, abbia passato ore ad assemblare e calibrare i primi kit di stampanti 3D di Creality, proverà un senso di sollievo quasi comico. La scatola è pesante; i quasi 17 KG della macchina si sentono tutti. Ma una volta aperta, ci si trova di fronte a un’unità quasi completamente assemblata.

Non si tratta di un kit. È un prodotto finito. L’installazione è “praticamente plug-and-play”. Ho estratto la macchina dall’imballaggio in polistirolo ad alta densità, l’ho posizionata sul banco di lavoro (dove ha trovato posto con un thud sordo e stabile), ho collegato l’alimentatore esterno (un “mattone” di dimensioni generose, come ci si aspetta per questa potenza) e ho fissato il tubo flessibile per lo scarico dei fumi alla porta posteriore, utilizzando la fascetta metallica inclusa. In meno di dieci minuti ero pronto.

All’interno della confezione, oltre alla macchina, Creality include l’essenziale: il cavo di alimentazione, il già citato tubo di scarico, un set di chiavi (inclusa la piccola chiave di sicurezza per l’accensione), il tubicino in silicone per l’Air-Assist (già collegato internamente) e una piastra di prova in legno di tiglio.

Poi, ho notato un piccolo sacchetto di plastica. Dentro c’era un set di blocchetti di plastica di diverso spessore. Un set di blocchi per la messa a fuoco manuale.

Ho trovato questo dettaglio quasi comico e, col senno di poi, incredibilmente rivelatore. La scatola e tutto il marketing della macchina urlano “AutoFocus AI“, ma la dotazione di serie sussurra: “è meglio se hai un piano B”. Questo piccolo pezzo di plastica è stata la prima prova fisica che l’azienda era forse consapevole che la sua funzione “smart” più sbandierata poteva non essere all’altezza delle aspettative, prima ancora che io accendessi la macchina.

Materiali, costruzione e design

Dal punto di vista costruttivo, il Falcon A1 Pro è un piccolo carro armato. Le dimensioni sono compatte per una macchina chiusa (567 x 468 x 211 mm), ma ogni centimetro trasuda solidità. Il telaio è interamente in metallo e alluminio; le plastiche sono usate solo per i pannelli di copertura e per il coperchio superiore, che è realizzato in un materiale arancione traslucido capace, secondo Creality, di filtrare il 99% della luce laser blu diffusa.

Il peso di 16.8 KG non è un difetto, ma una caratteristica ingegneristica precisa. Questa macchina utilizza un sistema di movimento CoreXY, una scelta progettuale tipicamente “pro”. A differenza dei sistemi cartesiani (dove gli assi X e Y sono indipendenti e più pesanti), il CoreXY utilizza un sistema di cinghie più complesso che muove una testa molto leggera. Questo permette di raggiungere velocità di spostamento e, soprattutto, accelerazioni, molto più elevate. Tutta quella massa del telaio serve a smorzare le vibrazioni generate da questi movimenti rapidissimi, garantendo che la macchina non “cammini” sulla scrivania e che le incisioni non presentino artefatti (ringing).

Il design è ben ponderato, con un doppio accesso: il coperchio superiore consente di posizionare i materiali dall’alto, mentre un pannello frontale trasparente, che si abbassa, facilita l’accesso per la pulizia o per il posizionamento di oggetti più ingombranti. L’illuminazione interna a LED, che si attiva all’apertura, è un tocco apprezzato.

Eppure, in questo design altrimenti eccellente, c’è un difetto ergonomico che mi ha infastidito dal primo giorno. Lo schermo touch a colori da 4.3 pollici, che gestisce l’interfaccia offline, è fisso. Non si inclina. In un laboratorio o in uno studio, ci si sposta, si lavora in piedi o seduti. Avere uno schermo che costringe a piegarsi per leggerlo è una piccola, inspiegabile caduta di stile in un design che, per il resto, si avvicina molto alla perfezione.

Specifiche tecniche

Per un utente esperto, i numeri sono fondamentali per confrontare rapidamente un prodotto con i suoi concorrenti. Ho consolidato le specifiche tecniche chiave del Creality Falcon A1 Pro nella tabella sottostante, risolvendo alcune discrepanze trovate in rete. Ad esempio, mentre alcune fonti riportano un’area di lavoro più ampia, i dati ufficiali e le misurazioni effettive confermano un’area utile di 358 x 268 mm.

Caratteristica Specifica Tecnica Potenza Ottica (Blu) 20W Potenza Ottica (IR) 2W (Modulo opzionale) Lunghezza d’onda 455±5nm (Blu) / 1064nm (IR) Area di Incisione 358 x 268 mm Velocità Max. (Spostamento) 600 mm/s Sistema di Movimento CoreXY Dimensione Spot Laser 0.08 x 0.1 mm (Blu) / 0.03 x 0.03 mm (IR) Classe di Sicurezza Classe 1 (FDA) Connettività USB, Wi-Fi , App Software Supportati Falcon Design Space, LightBurn, LaserGRBL Dimensioni Macchina 567 x 468 x 211 mm Peso Netto 16.8 KG

Applicazione

Il cervello del Creality Falcon A1 Pro risiede nel suo software proprietario, Falcon Design Space (FDS), disponibile sia per desktop (Windows/MacOS) che come applicazione mobile. Creality dichiara anche la compatibilità con i pilastri del settore, LightBurn e LaserGRBL.

La mia esperienza con FDS è stata positiva, ma con riserve. È evidente che il software è stato progettato per i principianti assoluti. L’interfaccia è pulita, colorata e amichevole. Offre una libreria di progetti pronti da scaricare, una lista di materiali con parametri di taglio e incisione pre-ottimizzati e alcune funzioni “smart” utili, come lo Smart Cutout per isolare soggetti dalle foto.

È un approccio che ricorda molto quello di Cricut Design Space. Creality sta palesemente costruendo un “walled garden” (giardino recintato). L’app, FDS, e la piattaforma di condivisione progetti (chiamata CraftSeek) sono tutte progettate per mantenere l’utente all’interno dell’ecosistema Creality. Per chi è terrorizzato dai parametri e vuole solo passare dall’idea all’oggetto finito, questa è una benedizione. L’esperienza è facile.

Tuttavia, il nome della macchina è “Pro”. E un utente “Pro” non usa FDS. Un utente “Pro” usa LightBurn. Ed è qui che la mia esperienza ha iniziato a incrinarsi.

Come analizzerò in dettaglio negli approfondimenti, la compatibilità con LightBurn è tecnica, ma non funzionale. Sì, la macchina viene riconosciuta come un dispositivo GRBL generico. Ma tutte, e intendo tutte, le funzioni “smart” che definiscono l’A1 Pro (la fotocamera, l’autofocus, persino la connessione Wi-Fi) smettono di funzionare nel momento in cui si apre il software professionale. Questo è un punto di attrito fondamentale, una discrepanza che definisce l’intera esperienza d’uso della macchina.

Hardware

Al di là del telaio, i componenti interni del Falcon A1 Pro sono di alta qualità. Il sistema di movimento CoreXY, come ho già menzionato, è la scelta giusta per un dispositivo che punta alla velocità e alla precisione. L’interfaccia utente è gestita da uno schermo touch a colori da 4.3 pollici. Nonostante la mia frustrazione per il suo angolo fisso, lo schermo è reattivo e l’interfaccia utente è logica. Permette un utilizzo completamente standalone: posso caricare i miei file G-code su una chiavetta USB, inserirla nell’apposita porta e avviare i lavori senza mai accendere un computer.

Ma il vero hardware “Pro” è la modularità della testa laser. Creality ha progettato un sistema a sgancio rapido chiamato “Slide. Press. Go.”. Non sono necessari attrezzi. Una leva sul lato della testa sblocca il modulo; basta sfilarlo e inserire l’altro.

Questo sistema permette di alternare il modulo standard, il diodo blu da 20W, con l’accessorio che, a mio avviso, giustifica l’acquisto: il modulo 2W IR (Infrarosso). Quest’ultimo non è solo un laser “più debole”. È una tecnologia completamente diversa. È un laser a stato solido che opera a una lunghezza d’onda di 1064nm. Questa è la stessa lunghezza d’onda utilizzata dai costosi laser a fibra industriali.

Questo modulo è ciò che sblocca l’incisione su un’intera nuova gamma di materiali che sono immuni al laser blu: metalli preziosi (oro, argento, platino), titanio, alluminio e la maggior parte delle plastiche. La velocità e la semplicità di questo scambio hardware sono eccezionali e aprono la porta a flussi di lavoro ibridi che prima richiedevano due macchine diverse.

Prestazioni

Parliamo di velocità. La specifica che Creality sbandiera è 600mm/s. È importante essere chiari: questa è una velocità di spostamento (travel speed), ovvero la velocità massima a cui la testa laser può muoversi da un punto A a un punto B quando non sta incidendo. È un numero da marketing, e quasi nessuna incisione o taglio avverrà a quella velocità.

Detto questo, nei miei test la macchina è davvero veloce. La velocità percepita, specialmente nei lavori di incisione (raster), non deriva dalla velocità di punta, ma dall’accelerazione. È qui che il sistema CoreXY e il pesante telaio da 16.8 KG brillano. La testa è così leggera e il telaio così rigido che le inversioni di direzione sono quasi istantanee. Questo riduce drasticamente i tempi morti e, su lavori complessi, si traduce in un risparmio di tempo significativo rispetto ai sistemi cartesiani.

Ho interpretato la richiesta di valutazione dell'”autonomia” come una valutazione dell’affidabilità sui lavori lunghi. Un laser a diodo che si surriscalda subisce un calo di potenza (thermal throttling) e uno spostamento della messa a fuoco (focus shift). Il Falcon A1 Pro gestisce questo problema molto bene. Il design chiuso incanala un flusso d’aria costante. La testa laser è dotata di doppie ventole di raffreddamento dedicate. E, cosa più importante, l’Air Assist integrato non solo migliora il taglio, ma aiuta a raffreddare attivamente il materiale e a proteggere la lente. Ho eseguito un’incisione fotografica complessa durata oltre due ore senza notare alcuna perdita di definizione o potenza: la macchina è costruita per lavorare.

Test

Per mettere alla prova le promesse di Creality, ho sottoposto il Falcon A1 Pro a una serie di scenari d’uso realistici nel mio laboratorio. La macchina è stata collegata a una presa dedicata e il tubo di scarico è stato convogliato all’esterno tramite un pannello inserito in una finestra (una soluzione indispensabile). Ho utilizzato sia il software Falcon Design Space (per testare le funzioni “smart”) sia LightBurn (per testare la compatibilità “Pro”), operando via USB e Wi-Fi.

Test 1: Taglio di Potenza (Modulo 20W Blu)

L’obiettivo qui era verificare i limiti di taglio in singolo passaggio del modulo da 20W. Ho iniziato con un materiale di riferimento: compensato di pioppo da 6mm. Utilizzando le impostazioni consigliate, il laser ha tagliato il materiale senza il minimo sforzo. Ho quindi alzato la posta, passando al legno di tiglio (basswood) da 10mm, il limite dichiarato dall’azienda per il singolo passaggio. Anche in questo caso, il taglio è stato netto, preciso e completato in un’unica passata.

Ciò che mi ha impressionato di più non è stata solo la potenza, ma la qualità del bordo. I tagli erano eccezionalmente puliti, con una carbonizzazione quasi assente. Questo è il risultato diretto dell’ottimo sistema Air Assist integrato, che soffia un getto d’aria costante sul punto di taglio, rimuovendo i detriti e spegnendo le piccole fiammate prima che possano scurire il legno. Per pura curiosità, ho provato un taglio su compensato da 15mm: ha richiesto tre passaggi lenti ed è chiaramente un uso non realistico, ma la macchina è riuscita nell’impresa, dimostrando di avere potenza da vendere.

Test 2: Incisione di Dettaglio (Modulo 20W Blu)

Per questo test, ho usato compensato di betulla e un pezzo di ardesia. L’obiettivo era valutare la risoluzione dello spot laser (dichiarato a 0.08 x 0.1 mm). L’incisione fotografica su legno ha prodotto transizioni tonali morbide e un buon livello di dettaglio. Sull’ardesia, l’incisione è risultata nitida e ad alto contrasto. Ho quindi eseguito un test di incisione di testo a varie dimensioni: il testo è rimasto perfettamente nitido e leggibile fino a 8 punti, confermando che lo spot è più che adeguato per lavori di dettaglio prosumer, come la personalizzazione di taglieri o sottobicchieri.

Test 3: Incisione Metalli e Plastiche (Modulo 2W IR)

Questo era il test che aspettavo di più. Ho spento la macchina, ho sbloccato il modulo da 20W e l’ho sostituito con il modulo 2W IR. L’operazione ha richiesto meno di un minuto. Ho preso un biglietto da visita in alluminio anodizzato nero. Il laser blu, su questo materiale, avrebbe al massimo scolorito la vernice. Il laser IR, invece, ha inciso il metallo sottostante, creando una marcatura argentata brillante, permanente e incredibilmente dettagliata.

Ho quindi provato un tag per cani in acciaio inox. Il risultato è stato una marcatura nera, pulita e indelebile. La vera magia, però, si vede grazie allo spot microscopico da 0.03mm: è possibile incidere foto ad altissima definizione o codici QR su superfici metalliche con una precisione che il diodo blu non può nemmeno sognare. Infine, ho provato a incidere il logo sul retro di un telecomando in plastica nera (ABS): la marcatura è stata precisa, senza fusioni o sbavature. Questa, senza dubbio, è la killer feature della macchina.

Approfondimenti

Dopo i test iniziali, ho passato diverse settimane a utilizzare il Falcon A1 Pro quotidianamente. È in questa fase che le vere forze e le debolezze della macchina emergono, andando oltre la scheda tecnica.

Il cuore del sistema: diodo da 20W e infrarosso da 2W a confronto

È fondamentale capire che i due moduli laser del Falcon A1 Pro non sono solo “uno forte e uno debole”. Sono due tecnologie completamente diverse, progettate per compiti diversi.

Il modulo blu da 20W (455nm) è il cavallo da tiro. Questa lunghezza d’onda viene assorbita bene dai materiali organici. È il modulo che userete il 90% del tempo per tagliare legno, acrilico (non trasparente), pelle, cartone e per incidere vetro (verniciato) o ardesia. La sua potenza di 20W è pensata per la produttività: tagliare 10mm di tiglio o 8mm di acrilico nero in un solo passaggio significa meno tempo di attesa e meno bordi bruciati.

Il modulo IR da 2W (1064nm) è il bisturi. È un laser a stato solido, la cui luce viene assorbita da materiali che riflettono il diodo blu. Questo include quasi tutti i metalli (oro, argento, alluminio, titanio, acciaio) e la maggior parte delle plastiche. Ma la differenza non è solo nel materiale: lo spot del 20W è 0.08×0.1mm; quello dell’IR è un microscopico 0.03 x 0.03 mm. Questo permette al modulo IR di eseguire incisioni “Ultra-HD”, con un livello di dettaglio sbalorditivo, ideale per gioielleria, marcature tecniche o miniature. Creality ha creato un ibrido geniale: ha unito l’economicità e la potenza di taglio di un diodo con la precisione e la versatilità sui metalli di un laser a fibra, in un unico chassis.

L’autofocus “AI”: promesse, problemi di lancio e affidabilità reale

Ora, le note dolenti. La funzione “Pro” più pubblicizzata è l’autofocus, un sistema “AI Vision” che, secondo il marketing, combina la telecamera e un telemetro laser a punto rosso per una messa a fuoco istantanea (<3 sec) e ultra-precisa (<0.3mm). La mia esperienza, confermata da un coro di utenti sui forum, è stata disastrosa.

Con il firmware di lancio, la funzione era semplicemente rotta. Attivando l’autofocus, la testa si posizionava circa 3 cm sopra il materiale, rendendo ogni incisione una macchia sfocata. L’aggiornamento firmware successivo non ha risolto il problema logico di fondo. Test più approfonditi hanno rivelato che il sistema, anche quando funzionava, tendeva a impostare la messa a fuoco 1-2mm più in alto del punto focale ottimale. Questo è accettabile (ma non ideale) per l’incisione, ma è fatale per il taglio, che richiede la massima densità di energia focalizzata dentro il materiale.

Il sistema non era “AI”; era semplicemente bacato. La mia soluzione è stata usare il blocco di messa a fuoco manuale incluso nella scatola, rendendo l’intera funzione “Pro” una barzelletta. È importante notare che la macchina non ha una regolazione meccanica manuale dell’altezza (come una manopola). Ci si affida o all’autofocus (rotto) o a un workaround software che sposta l’asse Z. Questo lancio fallimentare ha minato la mia fiducia nell’affidabilità delle sue funzioni “smart”.

La fotocamera integrata: un aiuto prezioso per il posizionamento (con i giusti limiti)

La seconda grande funzione “smart” è la telecamera HD “Top View”. E questa, devo ammetterlo, funziona. O meglio, funziona all’interno dell’ecosistema Falcon Design Space (FDS). L’esperienza è ottima per i principianti: si posiziona un pezzo di materiale (magari uno scarto) sul piano di lavoro, si preme un pulsante in FDS per aggiornare l’anteprima della telecamera e si può trascinare il proprio disegno esattamente dove si desidera.

Questa funzione elimina completamente l’ansia del “framing” e del posizionamento. È eccellente per la funzione di “Batch Engraving” (incisione in serie), dove si possono spargere più oggetti sul piano e il software li riconosce.

Naturalmente, ci sono limiti fisici. Come tutte le telecamere montate sul coperchio, soffre di un leggero problema di parallasse. L’immagine è perfettamente accurata al centro, ma può avere una distorsione di qualche millimetro ai bordi estremi dell’area di lavoro. Ma c’è un limite software ben più grave. La fotocamera non è una webcam USB. È una IP camera, accessibile solo tramite la rete. Il risultato? LightBurn non può vederla. Ancora una volta, la funzione più utile per un utente “Pro” (l’overlay della telecamera in LightBurn) è inutilizzabile.

L’ecosistema software: Falcon Design Space contro l’integrazione mancata con LightBurn

Questo mi porta al conflitto centrale della macchina. Creality pubblicizza la compatibilità con LightBurn e LaserGRBL. Tecnicamente, non è una bugia. Ho collegato il Falcon A1 Pro via USB, ho configurato LightBurn per un controller GRBL generico e… funziona. Posso muovere gli assi, posso accendere il laser, posso tagliare e incidere.

Ma usare l’A1 Pro su LightBurn significa rinunciare a tutto ciò che la rende “Pro”.

Si perde il Wi-Fi. LightBurn richiede una connessione USB cablata.

Si perde la telecamera. LightBurn non può comunicare con la IP camera proprietaria.

Si perde l’Autofocus. LightBurn non sa come inviare i comandi G-code personalizzati per attivare il ciclo di messa a fuoco.

L’utente “Pro” si trova quindi di fronte a una scelta assurda e frustrante:

Usare Falcon Design Space : un software per principianti, limitato nelle funzioni di disegno, ma che sblocca Wi-Fi, Camera e (buggato) Autofocus. Usare LightBurn : il software standard professionale, potente e flessibile, ma che costringe la macchina a operare in modalità “stupida”, con messa a fuoco manuale (coi blocchetti!) e posizionamento “a occhio”.

Questa non è una “feature”. È una trappola per l’utente. La colpa è di Creality, che ha progettato le sue funzioni smart in un formato proprietario e non standard, impedendo di fatto l’integrazione con gli strumenti che i suoi utenti “Pro” desiderano utilizzare.

Sicurezza Classe 1: analisi del design chiuso e degli “8 scudi” di protezione

Dopo tanta frustrazione software, parliamo del punto di forza assoluto e indiscutibile del Falcon A1 Pro: la sicurezza.

La macchina ha la certificazione Classe 1 (FDA). Questa non è una sigla di marketing. È una designazione legale che significa che, durante il normale funzionamento (cioè a coperchio chiuso), il dispositivo è considerato sicuro quanto un lettore CD. Non c’è esposizione a radiazioni laser pericolose. In teoria, si può guardare il lavoro attraverso il coperchio arancione filtrante senza occhiali di protezione (anche se, da veterano, consiglio di indossarli sempre).

Creality chiama la sua suite di sicurezza “8 Scudi”. Si tratta di un set di funzioni robuste e reali:

Design Chiuso : Contiene fumi e luce laser. Coperchio Filtrante : Blocca la luce blu parassita. Sensore Coperchio Aperto : Questa è la funzione più importante. Se si solleva il coperchio superiore durante un lavoro, il laser si interrompe istantaneamente . Pulsante di Emergenza : Grande, rosso e accessibile. Rilevamento Fiamma : Un sistema doppio che utilizza sia la telecamera AI sia un sensore a infrarossi dedicato. Se rileva una fiamma (non solo una scintilla), la macchina si ferma ed emette un allarme acustico. Interruttori di Fine Corsa : Prevengono crash meccanici. Chiave di Sicurezza : Una chiave fisica necessaria per l’accensione, che impedisce l’uso non autorizzato (ad esempio, da parte di bambini).

Questa suite di sicurezza è ciò che sposta l’A1 Pro dalla categoria “attrezzo da garage” a “dispositivo da ufficio o da aula scolastica”. È il motivo principale per cui un utente domestico dovrebbe preferirlo a un modello open-frame.

Gestione fumi e Air Assist: l’importanza di uno sfiato esterno

“Chiuso” non significa “sigillato”. Incidere e tagliare legno, acrilico o pelle produce fumi tossici e una grande quantità di particolato. L’A1 Pro affronta questo problema con due sistemi.

Il primo, eccellente, è l’Air Assist integrato. Una pompa interna soffia un getto d’aria costante direttamente sul punto di taglio. L’ho trovato indispensabile: i tagli sono drasticamente più puliti, più profondi e privi di carbonizzazione.

Il secondo sistema è l’estrazione. La macchina ha una ventola sul retro che espelle i fumi attraverso il tubo flessibile. Nei miei test, questa ventola si è rivelata appena sufficiente. Durante il taglio di compensato, la camera si riempie di fumo che la ventola fatica a smaltire rapidamente. Creality vende un piccolo filtro da tavolo opzionale. Il mio consiglio è: non compratelo se pensate di tagliare. È un filtro piccolo, che si satura subito e viene “facilmente sopraffatto” dal volume di fumo. Per un uso sicuro in casa, è obbligatorio posizionare il tubo di scarico fuori da una finestra. Il design chiuso aiuta a contenere i fumi, ma l’estrazione deve essere gestita seriamente.

Ergonomia e flusso di lavoro: dallo schermo touch ai moduli intercambiabili

Come si vive con il Falcon A1 Pro giorno per giorno? L’esperienza out-of-the-box è, come detto, da A+. L’accesso all’area di lavoro è buono, grazie alla doppia apertura (superiore e frontale). Il flusso di lavoro standalone è ottimo: carico un file su una chiavetta USB, lo seleziono dallo schermo touch, uso la telecamera per posizionare l’oggetto e avvio il lavoro. Lo scambio dei moduli laser è un’operazione da meno di un minuto che si fa senza attrezzi.

Ma l’ergonomia fisica ha due pecche. La prima, che ho già menzionato, è l’insopportabile schermo fisso. La seconda è l’altezza Z limitata. Si possono lavorare oggetti fino a un massimo di circa 4 cm di altezza. Se si vuole incidere qualcosa di più alto, come il lato di una scatola di legno, è necessario rimuovere il pannello di fondo della macchina. Questa è un’operazione “ad hoc”, che rompe il sigillo di sicurezza Classe 1 e invalida la gestione dei fumi. È chiaro che la macchina è stata ottimizzata per un unico flusso di lavoro: la produzione di oggetti piatti.

Funzionalità

Oltre alla pura potenza di taglio e incisione, il Falcon A1 Pro si distingue per un pacchetto di funzionalità “smart” che, sebbene legate all’ecosistema FDS, migliorano la qualità della vita.

L’App Control permette di avviare lavori e monitorare il progresso in tempo reale dal proprio smartphone. Ho trovato utile ricevere una notifica quando un lavoro lungo era terminato, senza dover rimanere accanto alla macchina.

La funzione più interessante per la produttività è il Batch Engraving (incisione in serie). Sfruttando la telecamera, è possibile spargere, ad esempio, dieci portachiavi in legno sul piano di lavoro. Il software è in grado di rilevare automaticamente ogni singolo pezzo e applicare l’incisione a tutti, ottimizzando il percorso. Questo, combinato con il flusso di lavoro offline e la connessione Wi-Fi, rende la macchina un vero cavallo di battaglia per chi ha una piccola attività e produce oggetti in serie, come i venditori di Etsy.

Infine, l’Air Assist integrato e automatico è una funzione hardware cruciale. Non richiede un compressore esterno rumoroso. Si attiva e disattiva via software (almeno in FDS) e migliora attivamente la qualità del risultato finale, trasformando un taglio potenzialmente bruciacchiato in un bordo pulito e professionale.

Pregi e difetti

Dopo settimane di test, la mia valutazione si riassume in una serie di forti contrasti. Il Falcon A1 Pro è una delle macchine più capaci e allo stesso tempo più frustranti che abbia provato di recente.

Pregi

Livello di sicurezza Classe 1 (FDA) ai vertici della categoria, con un set completo di sensori (coperchio, fiamma) che la rende ideale per l’uso domestico o didattico.

Qualità costruttiva eccellente: telaio in metallo pesante e sistema di movimento CoreXY per velocità e precisione.

Versatilità eccezionale grazie al doppio modulo laser (20W Blu e 2W IR), con un sistema di scambio rapido e senza attrezzi.

Air Assist integrato, silenzioso ed estremamente efficace nel produrre tagli puliti.

Esperienza “Plug-and-Play”: arriva pre-assemblato ed è operativo in pochi minuti.

Buon flusso di lavoro standalone (offline) tramite schermo touch e USB.

Difetti

Integrazione con LightBurn (lo standard “Pro”) quasi nulla: le funzioni chiave (Wi-Fi, telecamera, autofocus) non sono supportate.

Sistema di Autofocus “AI” inaffidabile e difettoso al lancio, costringendo all’uso di workaround manuali.

Schermo touch fisso , un fastidio ergonomico quotidiano inspiegabile.

Ventola di estrazione fumi integrata debole; il filtro desktop opzionale è inadeguato per il taglio.

Area di lavoro e altezza Z limitate rispetto ad alcuni concorrenti open-frame della stessa fascia di potenza.

Prezzo

Il posizionamento del Creality Falcon A1 Pro è aggressivo, ma bisogna leggere le note a piè di pagina. Il prezzo di listino per la macchina base (solo con il modulo 20W) si attesta in Europa intorno agli 859€. Questo, di per sé, è un ottimo prezzo per una macchina Classe 1, CoreXY e Air Assist integrato.

Tuttavia, quello è solo il costo d’ingresso. Il vero potenziale “Pro” della macchina si sblocca con gli accessori, che sono costosi. Il modulo 2W IR, l’accessorio che permette di incidere i metalli, è un acquisto separato che costa circa 499$ (prezzo in euro variabile). Inoltre, per il taglio, un piano di lavoro a nido d’ape è essenziale per evitare riflessi e bruciature sul retro del materiale; l’accessorio ufficiale costa altri 179$.

Il pacchetto completo (Macchina + Modulo IR + Piano a nido d’ape) porta il costo reale ben oltre i 1.300€-1.400€. A questo prezzo, la concorrenza (come l’xTool S1) è agguerrita e offre un ecosistema software forse più maturo. Il valore della sola unità base è buono, ma il costo per sbloccare il vero potenziale “Pro” scala rapidamente.

Videorecensione

Conclusioni

Il Creality Falcon A1 Pro è una macchina di profonde contraddizioni. È, senza esitazione, uno degli hardware più sicuri, ben costruiti e meccanicamente avanzati che abbia provato in questa fascia di prezzo. La robustezza del telaio, la velocità del sistema CoreXY e la versatilità del doppio modulo laser (specialmente l’IR da 2W) sono caratteristiche genuinamente “Pro”.

Purtroppo, questo hardware eccellente è tradito da un ecosistema software che lo relega al mondo dei principianti. La scelta, che giudico miope, di bloccare le funzioni “smart” (camera e autofocus) all’interno del software proprietario Falcon Design Space, ignorando di fatto lo standard di settore (LightBurn), rende il nome “Pro” fuorviante.

Quindi, a chi posso consigliare questa macchina?

La consiglio caldamente ai principianti, agli hobbisti e alle piccole imprese (come i venditori Etsy) che iniziano da zero. Se la vostra priorità assoluta è la sicurezza (Classe 1) e desiderate una macchina “plug-and-play” che vi guidi per mano, restando volentieri nell’ecosistema software di Creality, l’A1 Pro è forse la migliore opzione sul mercato.

Non la consiglio, invece, ai veterani del laser e agli utenti “Pro” che vivono e respirano in LightBurn. Trovereste la mancanza di integrazione delle funzioni chiave una fonte quotidiana di frustrazione. Aspettereste invano che la vostra telecamera o il vostro autofocus appaiano nel software che conoscete, e finireste per usare una macchina da 1.000€ con gli stessi metodi manuali che usavate sul vostro vecchio kit da 300€.