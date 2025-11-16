Windows 11: blocca i processi nascosti e rendi il tuo PC più veloce così

Negli ultimi anni Windows 11 ha fatto passi avanti importanti, soprattutto in termini di grafica e funzioni intelligenti. Ma questa evoluzione ha anche un rovescio della medaglia: con il tempo, il sistema tende a caricarsi di processi che rallentano l’avvio e riducono la fluidità generale.

A volte basta accendere il PC per accorgersi che qualcosa non va: ventole più rumorose, tempi di apertura più lunghi e un consumo di memoria sempre più alto. La causa, spesso, non è un problema tecnico ma una gestione poco attenta delle risorse in background.

Capire cosa rallenta il computer

Il punto di partenza è il Task Manager, uno strumento prezioso che consente di vedere in tempo reale quante risorse stanno usando i programmi attivi. Molti utenti restano sorpresi nel notare quanti processi restano avviati senza un reale motivo: Teams, OneDrive, software di sincronizzazione o persino applicazioni preinstallate dal produttore.

Disattivarne l’avvio automatico può cambiare radicalmente la reattività del sistema. Nella scheda “Avvio”, basta selezionare i programmi non essenziali e impostarli su “Disabilitato”. Da quel momento non verranno più caricati all’accensione, liberando CPU e RAM.

Anche i servizi di sistema meritano attenzione. Alcuni processi, come i servizi di diagnostica o gli aggiornamenti in background, possono essere impostati su modalità manuale, riducendo l’impatto sulle prestazioni. È importante però non disattivare funzioni legate alla sicurezza o alla rete, per evitare malfunzionamenti.

Pulizia e ottimizzazione

Un passaggio spesso ignorato riguarda la pulizia dei file temporanei. All’interno delle Impostazioni, la sezione “Archiviazione” consente di attivare la Pulizia automatica, che cancella vecchie cache, download inutilizzati e versioni precedenti del sistema operativo.

Per chi utilizza un portatile, può essere utile selezionare il piano energetico “Prestazioni elevate”, che riduce la latenza tra input e risposta del sistema.

Dopo questi interventi, Windows 11 torna leggero e scattante, con un avvio rapido e una gestione della memoria decisamente più efficiente. Un piccolo intervento di manutenzione che fa davvero la differenza nel tempo.