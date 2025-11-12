Vivo X300 Ultra: tra le novità due fotocamere da 200 MP?

Il concetto di fotografia mobile continua ad evolversi rapidamente. A tal proposito, dopo il successo del Vivo X200 Ultra, apprezzato per il suo comparto fotografico realizzato in collaborazione con ZEISS, l’attenzione degli appassionati è già rivolta al prossimo modello. La serie Vivo X300, recentemente presentata a Vienna, rappresenta un passo avanti nella strategia dell’azienda. Ma sarà il futuro X300 Ultra a segnare una possibile rivoluzione nel settore grazie a una configurazione fotografica senza precedenti. Il modello precedente aveva impressionato per la combinazione tra un sensore principale da 50 MP e un teleobiettivo da 200 MP. L’X300 Ultra, secondo le indiscrezioni, adotterà una soluzione ancor più ambiziosa: due sensori posteriori da 200 MP. I quali sarebbero accompagnati da un terzo obiettivo da 50 MP, configurazione mai vista prima su uno smartphone.

Vivo X300 Ultra: ecco le possibili novità per il comparto fotografico

Il nuovo smartphone potrebbe presentare un display piatto da 6,8 pollici con risoluzione 2K. Quest’ultimo manterrebbe le dimensioni del modello X200 Ultra, ma con una tecnologia presumibilmente aggiornata. La frequenza di aggiornamento dovrebbe raggiungere almeno i 120 Hz. Mentre la luminosità sarà migliorata rispetto al passato, garantendo una resa più brillante e fluida per video e giochi. Dal punto di vista hardware, il nuovo dispositivo dovrebbe montare il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Un punto di discussione riguarda il posizionamento dei sensori da 200 MP. Non è chiaro se l’upgrade riguarderà il sensore principale o l’ultra-grandangolare. Nel primo caso, la fotocamera principale potrebbe catturare immagini ancora più dettagliate e permettere margini di ritaglio più ampi. Nel secondo, la qualità dell’ultra-grandangolare migliorerebbe le capacità macro e la gestione dei dettagli ai bordi delle fotografie. Il software fotografico, integrato in OriginOS 6, dovrebbe beneficiare di nuovi algoritmi sviluppati con ZEISS, ottimizzando ulteriormente la resa in ogni condizione di luce.

Nonostante l’interesse suscitato dalle prime indiscrezioni, il Vivo X300 Ultra non sarà disponibile immediatamente. Con l’X200 Ultra ancora fresco sul mercato, l’azienda prevede di completare lo sviluppo e i test prima di un possibile lancio nel primo o secondo trimestre del 2026. La disponibilità globale resta incerta, ma il crescente seguito internazionale del marchio lascia presagire che Vivo potrebbe estendere la serie Ultra oltre la Cina.