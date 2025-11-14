Windtre: la portabilità e i giga in 5G accessibili a tutti con questa promo

Quando si parla di smartphone ormai si parla sempre anche di promozioni telefoniche, queste ultime sono infatti indispensabili poiché permettono ad ogni utente di utilizzare il proprio dispositivo nel migliore dei modi, anche quando non si è nei pressi del Wi-Fi domestico, gli smartphone infatti ci permettono di svolgere tutte le attività smart di cui abbiamo bisogno a patto di avere minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati per navigare in mobilità, di conseguenza è indispensabile attivar un’offerta che soddisfi i nostri bisogni da questo punto di vista.

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Altrettanto importante è il numero di telefono presente all’interno del dispositivo, quest’ultimo infatti fa parte della nostra identità digitale e conservarlo può essere di primaria importanza poiché quest’ultimo ormai è anche utilizzato come mezzo di autenticazione forte all’interno delle autenticazioni a due fattori, di conseguenza cambiare numero può significare anche dover cambiare le impostazioni nelle modalità di autenticazione e la cosa può essere sicuramente molto rognosa.

Proprio per questo oggi vi proponiamo un’offerta che può soddisfare tutti questi bisogni garantendovi tantissimi giga, la promozione arriva direttamente sul sito ufficiale di WINDTRE e garantisce tanti gigabyte in 5G garantendo anche la portabilità da una miriade di operatori, scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Tanti giga per navigare in 5G

L’offerta garantisce la bellezza di 250 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti limitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, la promozione ha un costo di 7,99 € al mese con un costo di attivazione pari a zero e anche un costo di portabilità altrettanto pari a zero, l’operatore garantisce la portabilità da una miriade di operatori virtuali e l’elenco completo di quelli supportati e disponibile direttamente nella pagina ufficiale dedicata all’offerta, prima di procedere all’attivazione, dunque assicuratevi che il vostro operatore attuale sia presente per poi seguire la procedura di attivazione direttamente online e avere la vostra nuova offerta utilizzabile sul vostro stesso numero nell’arco di tre giorni lavorativi.