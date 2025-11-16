Ad
Hacking e Sicurezza InformaticaNews

Truffe con QR code: come funzionano e come difendersi da un pericolo invisibile

La regola resta sempre la stessa: la prudenza, siccome anche dietro un semplice codice in bianco e nero può nascondersi un tentativo di furto dati

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
Truffe con QR code: come funzionano e come difendersi da un pericolo invisibile

I QR code sono ovunque: nei ristoranti, sulle locandine, nei pacchi e perfino nei biglietti dei mezzi pubblici. La loro comodità è indiscutibile, ma dietro quella griglia di quadratini può nascondersi una trappola difficile da notare. Negli ultimi mesi si è diffusa una nuova forma di truffa digitale chiamata quishing, in cui il QR code porta a siti falsi progettati per rubare dati personali o convincere a scaricare file infetti.

Il meccanismo è semplice: si scansiona un codice credendo di accedere a un menu o a una pagina informativa, e invece si finisce su un portale identico a quello di una banca, di un servizio postale o di un e-commerce. Il problema è che, a differenza dei link tradizionali, l’indirizzo nascosto nel QR code non si può leggere subito. E proprio questa invisibilità lo rende uno strumento ideale per i truffatori.

I contesti più a rischio

Molti casi sono stati segnalati nei parcheggi pubblici, dove i criminali coprono i QR code autentici delle colonnine con adesivi falsi che rimandano a pagine per il pagamento online. In altri casi, i codici vengono inseriti in volantini o messaggi che promettono sconti, coupon o premi.
Anche nelle email di phishing iniziano a comparire QR code al posto dei link, nella speranza che l’utente li consideri innocui e li scansioni con il telefono.

Come evitare di cadere nella trappola

Il primo passo è controllare sempre l’origine del codice: se si trova su un foglio stampato, una bacheca o un messaggio non ufficiale, meglio non usarlo. Quando si apre il link dopo la scansione, è utile leggere con attenzione l’indirizzo web prima di proseguire. Se non corrisponde a quello dell’azienda o contiene caratteri strani, è opportuno chiudere subito la pagina. Alcuni antivirus mobili offrono funzioni di scansione sicura dei QR code, in grado di analizzare automaticamente l’URL prima dell’apertura.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!