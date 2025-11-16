Google e Lyca Mobile: la nuova offerta 5G Portin 5,99

La nuova proposta 5G Portin 5,99 di Lyca Mobile sta attirando molta attenzione online. In particolare grazie alle ricerche su Google, dove l’offerta è già tra le più consultate da chi vuole cambiare operatore. Il piano è rivolto esclusivamente a chi decide di trasferire il proprio numero verso Lycamobile, un requisito fondamentale per poter accedere alla promozione.

La caratteristica più interessante è la possibilità di ottenere due mesi di rinnovo gratuiti, un bonus che si aggiunge al costo iniziale di 5,99€ per il primo mese. Una volta completata la registrazione e confermata la portabilità, la soluzione si attiva automaticamente e il cliente riceve un messaggio che certifica l’avvio del piano.

Perché l’offerta 5G di Lyca Mobile è così cercata su Google?

Chi sceglie questa soluzione può contare su 150GB, minuti e SMS illimitati e su un bundle dedicato al roaming in Unione Europea che permette di utilizzare fino a 8GB fuori dall’Italia. Per navigare in 5G è necessario un dispositivo compatibile e trovarsi sotto la copertura della rete alla quale Lyca Mobile si appoggia. Anche il servizio VoLTE è incluso, purché lo smartphone sia tra quelli supportati. L’offerta è pensata per un uso personale e non commerciale e resta attiva tramite rinnovo automatico ogni 30 giorni. In caso di credito insufficiente, il cliente ha comunque la possibilità di ricaricare entro 90 giorni.

Parte del successo dell’offerta deriva anche dalla semplicità di attivazione. Infatti basta scegliere una delle promozioni sul sito Lyca Mobile, inserire il codice coupon quando richiesto ed effettuare il passaggio del numero. La procedura è guidata e immediata, specialmente per chi arriva da altri operatori e cerca un piano completo senza costi aggiuntivi nascosti. La presenza dei due mesi gratuiti, unita al prezzo base molto basso, ha fatto sì che molti utenti si rivolgessero a Google per confrontare il piano con quelli dei concorrenti, rendendo la 5G Portin 5,99 una delle offerte più discusse del momento.