Ricarica rapida: i test confermano, non rovina le batterie

Per anni abbiamo creduto che la ricarica rapida fosse una specie di veleno per la batteria. Quante volte ci siamo sentiti dire: “Meglio usare un caricatore lento, così dura di più”? Eppure, dopo un test lungo quasi due anni condotto dal canale YouTube HTX Studio, sembra che quella convinzione sia più mito che realtà. Il team ha messo alla prova decine di smartphone – sia iPhone che Android – caricandoli e scaricandoli in continuazione, alcuni a velocità “lumaca” e altri con potenze da record. Il risultato? Le differenze di usura sono minime, quasi impercettibili.

iPhone e Android: quanto conta davvero la ricarica veloce

L’esperimento è stato curato nei minimi dettagli. I ricercatori hanno creato un sistema automatico di ricarica e scarica, lasciando i telefoni collegati giorno e notte, per mesi. Alla fine di circa 500 cicli di ricarica, l’usura media delle batterie era molto simile: un 12% di perdita di capacità per gli iPhone caricati rapidamente contro un 11,8% per quelli caricati lentamente. Anche sul fronte Android il discorso non cambia: 8,5% contro 8,8%. In pratica, una differenza così piccola da essere quasi irrilevante nella vita reale.

Il test ha smontato anche un altro dei grandi tabù tecnologici: tenere il telefono collegato al caricatore quando è già al 100%. Nel video si vede chiaramente che non succede nulla di drammatico: un iPhone lasciato collegato per una settimana ha mostrato la stessa capacità residua di uno spento e non collegato. Insomma, non serve staccare il cavo nel cuore della notte come se stessimo disinnescando una bomba.

Carica veloce vs lenta: HTX Studio mostra la verità

HTX Studio ha comunque notato che le batterie “trattate con delicatezza” – cioè mantenute tra il 30% e l’80% – si degradano leggermente meno, ma la differenza è piccola e non giustifica troppe paranoie. L’unico vero nemico, quello da tenere d’occhio davvero, è il calore. Le temperature alte, specialmente durante la ricarica, sono ciò che rovina le celle nel tempo.

I moderni sistemi di gestione energetica, però, sono molto più intelligenti di quanto pensiamo: controllano costantemente la temperatura e regolano la potenza in tempo reale. Questo spiega perché anche i caricabatterie ultraveloci da 100 o più watt non “cuociono” il telefono.

Alla fine del video, l’autore racconta con un tono quasi nostalgico del suo primo iPhone, quello che caricava con una cura maniacale, convinto di farlo durare per sempre. Oggi, dopo anni di esperimenti e numeri alla mano, ammette che non serve essere così rigidi: la batteria invecchia comunque, ma lo fa lentamente, con naturalezza. E la ricarica rapida, tutto sommato, non è il mostro che ci hanno fatto credere.