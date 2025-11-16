Windows 11: bloccate due opzioni in Esplora File

La più recente ondata di aggiornamenti di Windows 11 avrebbe dovuto introdurre due novità destinate a modernizzare Esplora File. Eppure, la loro apparizione è durata soltanto pochi giorni. Dopo l’avvio della distribuzione del 28 ottobre, Microsoft ha deciso di interrompere il rollout il 5 novembre, lasciando gli utenti senza spiegazioni ufficiali. La società si è limitata a confermare che le funzioni torneranno “in futuro”, senza fornire date precise né motivazioni. Le due innovazioni sospese riguardavano la visualizzazione dei file tramite API StorageProvider e il debutto dei file suggeriti. La prima avrebbe permesso ai servizi di cloud storage di integrare i propri contenuti direttamente in Esplora File. Consentendo di vedere documenti salvati online come se fossero archiviati localmente, sul modello di quanto già avviene con OneDrive. Si trattava di un passo ulteriore verso la piena fusione tra spazio cloud e sistema operativo, ma qualcosa non ha funzionato come previsto.

Windows 11: ecco i dettagli delle feature rimosse da Microsoft

La seconda novità, quella dei file suggeriti, rappresentava invece un tentativo di rendere più “intelligente” l’interfaccia di Windows. Il sistema, grazie a un’analisi delle abitudini d’uso e del contesto operativo, avrebbe mostrato nella parte superiore della schermata iniziale di Esplora File i documenti ritenuti più rilevanti per l’utente. Si tratta di una funzione opzionale, pensata per essere disattivata di default e attivabile tramite le impostazioni.

Nonostante lo stop, l’aggiornamento conserva numerose modifiche di rilievo. Il menu Start riceve una revisione grafica e strutturale. Eliminando sezioni poco utilizzate e restituendo centralità all’elenco completo delle applicazioni. Nella parte destra compare, inoltre, un nuovo spazio dedicato a Phone Link, l’app che consente di collegare e gestire lo smartphone direttamente dal PC.

L’episodio evidenzia la complessità crescente degli aggiornamenti moderni. Nel caso di Microsoft, la scelta di sospendere, al momento temporaneamente, due funzioni promettenti riflette un equilibrio delicato. Ovvero quello tra innovazione rapida e affidabilità.