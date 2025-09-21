Calore estremo mette a dura prova agricoltura e edilizia

C’è un dato che colpisce come un pugno nello stomaco: nei prossimi venticinque anni i cambiamenti climatici potrebbero bruciare 1,5 mila miliardi di dollari della produzione mondiale. Non è fantascienza né allarmismo, ma la conseguenza di un fenomeno che non si limita a modificare paesaggi e stagioni, bensì si insinua nella vita quotidiana di milioni di persone, minando salute e lavoro.

Produttività globale in pericolo a causa del clima

Quando si parla di clima, spesso si pensa a ghiacciai che si sciolgono o a temporali improvvisi. Ma dietro le previsioni economiche c’è la realtà di chi lavora sotto il sole cocente nei campi, di chi passa le giornate in cantiere o di chi, malato, affolla ospedali sempre più sotto pressione. Lo studio mette in evidenza tre settori in prima linea: agricoltura, edilizia e sanità. Ed è significativo notare che i calcoli non includono ancora le assicurazioni, un comparto che già ora vede crescere la domanda di coperture per malattie, infortuni e mortalità.

Il quadro diventa ancora più preoccupante se si guarda alle risorse stanziate: meno del 5% dei finanziamenti globali per l’adattamento climatico è oggi destinato alla salute. Una quota microscopica, se paragonata all’entità delle sfide che ci attendono. Perché il primo impatto del clima lo sente il corpo umano, che diventa più vulnerabile a malattie, stress da calore, cali di produttività.

Pensiamo all’agricoltura: lavoratori esposti a ondate di calore sempre più lunghe e a rischi sanitari crescenti, con la prospettiva di una riduzione della produzione alimentare e un aumento della fame globale. Nell’edilizia la situazione non è diversa: le alte temperature riducono le ore di lavoro e aumentano incidenti e malattie professionali, con ripercussioni economiche di enorme portata. E poi c’è la sanità, chiamata a fronteggiare un numero crescente di pazienti mentre, paradossalmente, anche il personale rischia di ammalarsi di più.

A tutto questo si aggiunge un dato che pesa come una condanna: entro il 2050 i cambiamenti climatici potrebbero provocare oltre 14 milioni di morti in più. Non è solo un’emergenza ambientale, è una crisi che tocca la stabilità economica e sociale globale. Ignorare questi segnali significherebbe trovarsi a pagare un conto ancora più salato, in vite e in risorse, in un futuro che si avvicina molto più velocemente di quanto crediamo.