Lyca Mobile, arriva la nuova offerta 5G per il Black Friday 2025

In occasione del Black Friday 2025, Lyca Mobile lancia una nuova offerta dedicata a chi desidera entrare nel mondo del 5G con un piano conveniente e semplice da gestire. La promozione, chiamata Lyca 5G 30GB 3M Plan, è disponibile esclusivamente online dall’11 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 e offre minuti e SMS illimitati insieme a 30GB di traffico dati 5G, al costo di 15 euro per i primi tre mesi, da pagare in un’unica soluzione anticipata. Dopo questo periodo iniziale, l’offerta si rinnova automaticamente a 5 euro ogni 30 giorni.

Lyca Mobile 5G, rete Vodafone e Roaming UE inclusi

La nuova tariffa è pensata per chi cerca un piano a basso costo ma con tutti i vantaggi del 5G, rete su cui Lyca Mobile opera come Full MVNO appoggiandosi all’infrastruttura Vodafone. La velocità massima stimata raggiunge 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, valori che permettono di navigare, guardare video in streaming e giocare online senza limiti. L’attivazione è possibile solo con pagamento tramite carta di credito o debito, e il rinnovo avviene automaticamente ogni 30 giorni.

Come specificato nei documenti ufficiali, le offerte Lyca Mobile in 4G permettono di raggiungere velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, mentre in 5G la connessione è molto più potente e stabile, garantendo prestazioni equivalenti a quelle di Vodafone Italia. Il traffico dati in roaming UE è incluso fino a 6,5 Giga mensili per tutto il 2025, mentre chiamate e SMS restano illimitati anche all’interno dell’Unione Europea e del Regno Unito.

Oltre alla velocità, Lyca Mobile continua a puntare sulla flessibilità e sulla tecnologia. I clienti infatti possono scegliere tra SIM fisica ed eSIM virtuale, mentre il servizio VoLTE è disponibile per effettuare chiamate di alta qualità su rete 4G. Il traffico non incluso viene addebitato secondo le tariffe standard, e se i Giga terminano, è possibile continuare a navigare al costo di 24 centesimi per MB.