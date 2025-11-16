CMF, il metallo che assorbe urti come una spugna

Negli Stati Uniti, un gruppo di ricercatori della North Carolina State University sta cambiando il modo in cui pensiamo ai materiali “indistruttibili”. Hanno sviluppato qualcosa che sembra uscito da un film di fantascienza: un metallo leggero come l’alluminio, ma capace di resistere a impatti che ridurrebbero in brandelli anche l’acciaio più robusto. Si chiama Composite Metal Foam, CMF per gli amici, e il suo segreto sta tutto nella sua struttura: una rete di microsfere cave immerse in una matrice metallica. A vederlo, sembra quasi un pezzo di metallo pieno di bolle d’aria — e in un certo senso lo è. Ma quelle “bolle” sono ciò che gli permette di assorbire enormi quantità di energia senza rompersi.

CMF rivoluziona sicurezza e leggerezza nei materiali industriali

È un po’ come se il metallo si comportasse come una spugna, ma invece di assorbire acqua, assorbe urti devastanti. Questa idea, tanto semplice quanto geniale, nasce dall’osservazione della natura: materiali come il sughero o certe strutture ossee resistono a pressioni altissime proprio grazie a una geometria piena di vuoti. I ricercatori hanno preso quel principio e lo hanno portato nel mondo dei metalli, con risultati sorprendenti.

Il team guidato dalla professoressa Afsaneh Rabiei, pioniera nello studio dei metalli schiumosi, ha deciso di mettere il CMF alla prova in modo piuttosto spettacolare. Hanno preso un carro ferroviario da 136 tonnellate e lo hanno lanciato contro una piastra d’acciaio, come quelle usate nei vagoni cisterna. L’impatto, da 368 kilojoule, ha perforato la lamiera con un colpo netto. Poi hanno rifatto l’esperimento aggiungendo uno strato di soli 3 centimetri di CMF tra il carro e la piastra. Il risultato? Il vagone è rimbalzato indietro. Niente foro, solo una piccola ammaccatura.

Rabiei ha spiegato che il materiale non solo è incredibilmente resistente, ma mantiene le sue proprietà anche alle alte temperature, dove l’acciaio tradizionale si piega e cede. Questo significa che potrebbe essere usato per contenere sostanze infiammabili o instabili, mantenendole isolate anche in caso di incendio o esplosione.

E le applicazioni vanno ben oltre il mondo ferroviario: dai serbatoi di carburante agli aerei, dai veicoli militari ai reattori nucleari, il CMF promette di rendere tutto più leggero, più efficiente e molto più sicuro. Se le prossime fasi di test confermeranno i risultati ottenuti finora, potremmo essere davvero all’inizio di una nuova era dei materiali. Forse, un giorno, diremo addio al vecchio acciaio e saluteremo un futuro fatto di metalli che sembrano spugne, ma che sono più forti del ferro.