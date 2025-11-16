Huawei Mate 80, gli analisti si aspettano 20 GB di RAM

Il debutto della famiglia Huawei Mate 80 è ormai imminente e le indiscrezioni a riguardo di stanno moltiplicando. La presentazione ufficiale della serie è attesa per metà novembre e possiamo scoprire alcune delle presunte caratteristiche tecniche dei vari dispositivi proposti dal produttore cinese.

Stando a quanto emerso in queste ore, i device della serie Mate 80 potrebbero essere caratterizzati da un quantitativo di memoria RAM molto elevato. Come indicato da alcuni report, si raggiungeranno ben 20 GB di RAM. Si tratta di un valore assolutamente importante, soprattutto se si considera che attualmente, anche i modelli più prestazionali come gli smartphone da gaming, arrivano a 16 GB.

Huawei, tuttavia, punta a fare le cose in grande e rendere la serie Mate 80 la prima a poter contare su un quantitativo di RAM esagerato. Il sistema, inoltre, potrà contare sul SoC Kirin 9030 di nuova generazione. Sebbene le informazioni sul chipset siano ancora molto poche, l’azienda cinese dovrebbe aver migliorato le prestazioni generali per ottenere maggiore potenza e consumi energetici ridotti rispetto alla precedente generazione.

La lineup dei prossimi flagship Huawei sarà composta da quattro modelli suddivisi tra Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max e Mate 80 RS Master Edition. Secondo le più recenti indiscrezioni, il modello Pro Max andrà a prendere il posto del precedente Pro+ e porterà cambiamenti hardware sostanziali per creare una differenza più netta tra le varie opzioni.

I 20 GB di RAM si preannunciano una mossa commerciale ma che avà anche ripercussioni positive sulle prestazioni. Infatti, alcuni report lasciano intendere che Huawei introdurrà un sistema di dissipazione attiva basata su una ventola di raffreddamento integrata nel device. Tra le feature richieste dagli utenti che saranno quasi certamente presenti, troviamo il sistema di riconoscimento facciale 3D e un sensore di impronte digitali posto sul lato del device.