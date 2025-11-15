Dal laboratorio al mercato: Guam punta su stampa 3D e start-up

Sull’isola di Guam, nel bel mezzo del Pacifico e a meno di 3.000 chilometri dalla Cina, gli Stati Uniti stanno dando vita a un progetto che mescola difesa, tecnologia e sviluppo locale in un modo che potrebbe cambiare il volto dell’isola. Si tratta del Guam Advanced Material & Manufacturing Accelerator, noto con l’acronimo GAMMA, il primo centro dedicato alla stampa 3D di componenti per i sottomarini della Marina americana. Non è un semplice stabilimento industriale: è un laboratorio di innovazione pensato per combinare alta tecnologia, formazione e creazione di posti di lavoro qualificati, con l’obiettivo di inserire Guam in una rete strategica di produzione avanzata.

Stampa 3D e difesa: GAMMA rivoluziona industria e istruzione a Guam

La struttura, che sorgerà nel distretto di Dededo e sarà gestita dall’organizzazione no-profit ASTRO America, occuperà circa 740 metri quadrati e ospiterà macchinari all’avanguardia in grado di produrre componenti su richiesta, riducendo tempi e costi rispetto ai metodi tradizionali. Neal Orringer, presidente di ASTRO America, ha spiegato che entro la fine del prossimo anno alcune parti stampate in 3D potrebbero già essere consegnate alla Marina. Il centro non sarà solo una fabbrica: offrirà formazione e opportunità concrete ai giovani locali, creando una nuova generazione di ingegneri e tecnici specializzati.

La visione più ambiziosa del progetto è quella di trasformare Guam in un vero e proprio “Silicon Village” del Pacifico. L’isola diventerebbe un polo di ricerca e innovazione, con start-up, imprese e laboratori accademici collegati alla manifattura avanzata. L’Università di Guam è già parte attiva dell’iniziativa e, in collaborazione con la Colorado School of Mines e ASTRO America, lancerà un programma di ingegneria meccanica con doppia certificazione, seguito da corsi di ingegneria elettrica entro due anni. In pratica, gli studenti locali avranno la possibilità di formarsi sull’isola e acquisire competenze riconosciute a livello internazionale.

Secondo Melvin Tabilas del Guam Economic Development Authority, la stampa 3D può diventare un vero motore di crescita economica. Non solo per i settori legati alla difesa, ma anche per aerospaziale, automotive e sanità. Il nuovo centro permetterà inoltre di trasferire le scoperte tecnologiche dal laboratorio al mercato, creando nuove opportunità per start-up locali e fornitori indipendenti.

Nei prossimi dieci anni, con l’arrivo di circa 10.000 persone legate alla presenza militare americana, Guam non sarà più solo una base strategica nel Pacifico, ma potrebbe diventare un punto di riferimento per l’innovazione industriale e tecnologica, un’isola dove difesa e sviluppo locale camminano fianco a fianco, dando nuova vita all’economia e al futuro dei suoi abitanti.