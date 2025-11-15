Samsung Galaxy S26, nessun ritardo in vista: l’evento Unpacked resterebbe a gennaio

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni su un possibile ritardo nel lancio del Galaxy S26, con ipotesi che parlavano di una presentazione posticipata a fine febbraio 2026 e vendite a partire da marzo. Nonostante tutte queste chiacchiere, pare invece che tutto sia diverso secondo le ultime notizie riportate: Samsung avrebbe infatti scelto ti mantenere il calendario abituale, con l’evento Galaxy Unpacked fissato per la fine di gennaio 2026 e l’arrivo nei negozi previsto già da inizio febbraio.

La road map sarebbe quella che Samsung ha adottato per i suoi Galaxy S25, arrivati ufficialmente lo scorso 22 gennaio 2025. Se confermato, ciò significherebbe che il colosso sudcoreano non avrebbe intenzione di modificare la strategia di lancio dei suoi flagship, preferendo la tradizionale finestra di inizio anno per mantenere il vantaggio competitivo rispetto ai rivali.

Lineup confermata e addio definitivo alla variante Edge

È stata confermata anche la line-up Galaxy S26, che includerà al suo interno tre varianti. Oltre al Galaxy S26, e al modello Ultra, ci sarà anche l’S26+. I due modelli base utilizzeranno il chip Exynos 2600, mentre la versione Ultra sarà alimentata dal più potente Snapdragon 8 Elite Gen 5, destinato come di consueto ad alcuni mercati selezionati. Una strategia che Samsung adotta da anni per differenziare le prestazioni e l’efficienza energetica a seconda delle aree geografiche.

Per quanto concerne il Galaxy S26 Edge, le informazioni coincidono con quelle già circolate nelle ultime settimane: il modello sarebbe stato cancellato a causa delle vendite deludenti del Galaxy S25 Edge, fermatosi a circa 1,3 milioni di unità nei primi tre mesi dal lancio, pari a un calo del 74% rispetto al Galaxy S25 Plus.

Il quadro complessivo, dunque, mostra un’azienda intenzionata a consolidare la propria linea principale, puntando su tre modelli ben distinti e su una presentazione anticipata per massimizzare la presenza sul mercato. Con il ritorno alla consueta finestra di gennaio, tutto lascia intendere che Samsung non abbia alcuna intenzione di rallentare il ritmo dei suoi lanci di punta.