Poste Mobile: ecco una promo per non terminare mai giga

Al giorno d’oggi, usufruire di una promozione telefonica con il nostro smartphone è diventata un’abitudine all’ordine del giorno per chiunque, l’offerta ci permette di restare connessi con la nostra routine digitale e di svolgere attività di vario genere come pubblicare una foto sui social, ma anche inviare mail di lavoro molto importanti.

Di conseguenza, ogni utente ha le necessità di attivare un’offerta adeguata alle sue esigenze in modo da poter svolgere tutto ciò di cui ha bisogno senza nessun tipo di problema, ogni utente trova dunque l’offerta giusta nei cataloghi disponibili online in base alle sue necessità, oggi vi parliamo di un’offerta pensata per coloro che hanno bisogno di tantissimi giga per navigare per tutta la durata del mese di fatturazione, l’offerta arriva dall’operatore poste mobile e include davvero molti giga, scopiamo qualche dettaglio in più.

Tanti giga per navigare sul web

L’offerta in questione include 300 GB di trasfigurati in connessione 4G con minuti ad SMS completamente illimitati verso tutti, l’offerta ha un costo di 11,99 € al mese con 10 € come costo di attivazione e 15 € di ricarica da effettuare, al momento dell’attivazione dei quali però possono essere scalati i soldi necessari per il primo mese di promozione, per coloro che hanno bisogno della connettività 5G, quest’ultima può essere attivata includendo un supplemento mensile di tre euro alla vostra offerta.

Si tratta senza dubbio di un’offerta dal costo non banale ma che include davvero tantissimi giga per navigare senza problemi, quest’ultima può essere attivato direttamente online sul sito di poste mobile oppure presso un qualsiasi sportello di poste italiane.

Ovviamente se doveste procedere con l’attivazione online, la Sim vi verrà spedita comodamente a casa senza pagare i costi ulteriori, se avete bisogno dunque di tanti giga per navigare durante l’arco del mese questa promozione fa per voi, altrimenti sicuramente potete orientarvi verso qualcosa di meno costoso e al di sotto dei 10 € mensili.