Very Mobile, la nuova offerta 5G con 440 Giga a 9,99 euro al mese

Very Mobile rilancia nel mercato mobile con una nuova offerta davvero aggressiva. 440GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese, senza costi nascosti né vincoli contrattuali. La promozione, disponibile ancora per poco, include attivazione scontata a 0,99 centesimi (invece di 9,99) e spedizione gratuita della SIM, anche in versione eSIM virtuale. L’iniziativa è riservata a chi passa da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali.

La nuova promo consente di navigare in 5G fino a 30 Mbps su rete WindTre, che oggi raggiunge il 99,7% della popolazione italiana in 4G e oltre il 97% in 5G. Per chi sceglie i piani “Full Speed”, la velocità è ancora superiore. Sarà infatti possibile guardare video in ultra HD, giocare online e lavorare in remoto senza alcun rallentamento. L’offerta include hotspot gratuito, possibilità di uso dei Giga in Europa (12,6GB) e accesso ai servizi di base senza costi extra, come Ti Ho Cercato, RingMe e chiamate internazionali su richiesta.

Very Mobile punta su trasparenza, flessibilità e rete 5G

Uno dei punti di forza di Very Mobile resta la trasparenza. Nel senso che non ci sono costi imprevisti, penali o vincoli di durata. Se si esauriscono i Giga, la navigazione viene semplicemente sospesa e può essere riattivata immediatamente dall’app con l’opzione “Rinnova ora”. Anche la ricarica automatica è disponibile e consente di pagare solo l’importo dell’offerta, senza sovrapprezzi.

L’operatore, attivo dal 2020 come brand low cost di WindTre, punta a conquistare nuovi clienti grazie a una gestione semplice e digitale. La SIM si può ordinare online, ricevere in pochi giorni o scaricare in formato eSIM, e attivare in pochi minuti tramite SPID o CIE. In alternativa, è possibile acquistare e attivare la SIM direttamente nei 3.000 negozi Very presenti in tutta Italia. Insomma, con il nuovo piano da 440 Giga in 5G, Very Mobile offre un pacchetto completo per chi cerca alta velocità, zero vincoli e costi chiari, confermando il proprio ruolo di protagonista nel mercato della telefonia mobile italiana.