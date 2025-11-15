Nuova truffa WhatsApp: i truffatori si fingono collaboratori YouTube

L’applicazione di messaggistica più utilizzata da tutti quanti senza dubbio e WhatsApp, all’interno della piattaforma infatti sono presenti miliardi di account attivi che ogni giorno si scambiano messaggi in tempo reale, il numero di utenti attivi tra l’altro continua a crescere senza sosta grazie alle ottime funzionalità che l’applicazione mette a disposizione di tutti gli utenti, tutto ciò è frutto di un lavoro decisamente d’eccellenza ma che purtroppo sta comportando un effetto collaterale decisamente sgradevole.

L’effetto collaterale purtroppo un nome, si tratta delle truffe online, il fenomeno infatti è sbarcato su WhatsApp diversi anni fa e adesso non vuole proprio abbandonarlo, i truffatori hanno capito infatti che utilizzare il noto social di messaggistica istantanea espone ad una platea di possibili prede molto più ampia, di conseguenza questo aumenta le possibilità di successo in modo esponenziale.

Il fenomeno anche in Italia sta creando diversi problemi dal momento che ovviamente i truffatori sono attivi a che qui e colpiscono in modo indistinto tutti quanti nel tentativo di massimizzare i profitti, ecco perché oggi vi portiamo l’ultima truffa arrivata sulla piazza in modo da darvi una mano a proteggervi nel migliore dei modi.

Ora si spacciano per collaboratori YouTube

La truffa di cui vi parliamo oggi si palesa alla vittima in modo rapido e immediato, la vittima infatti viene aggiunta l’interno di un gruppo dove i truffatori le proporranno di guadagnare soldi facili dal momento che si spaccheranno per dei collaboratori di YouTube che in cambio di alcuni like ad alcuni video vi invieranno dei bonifici di qualche euro, i bonifici verranno inviati per davvero per conquistare la vostra fiducia, ma in un secondo momento i truffatori vi chiederanno a loro volta un bonifico di qualche centinaio di euro promettendovi la restituzione della somma moltiplicata più volte, indubbiamente la Truffa è tutta lì poiché quei soldi non farebbero mai più ritorno nel vostro conto corrente, di conseguenza se doveste incappare in una dinamica simile a quella che vi abbiamo appena descritto, ovviamente non eseguite nessun tipo di istruzione poiché vi porterebbe a perdere ingenti somme di denaro.