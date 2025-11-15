Huawei Watch GT 6: AMAZON lancia lo sconto pazzo con l’offerta segreta

Una vera e propria occasione da non perdere vi attende in questi giorni su Amazon, con la possibilità di acquistare Huawei Watch GT 6 a un prezzo molto più basso del normale. Trattasi di uno smartwatch di penultima generazione, perfettamente compatibile sia con iOS che con Android, nella quasi totalità delle funzioni effettivamente raggiungibili da parte del consumatore finale.
La variante che oggi potete trovare in promozione prevede una diagonale del display da 46 millimetri, quindi maggiormente adatta a chi ha un polso “importante”, con anche connettività esclusiva solo tramite WiFi. A differenza di modelli più costosi, in questo caso la connessione alla rete internet avverà solamente con la rete wireless, non è possibile installare eSIM o similari. Uno dei suoi punti di forza riguarda chiaramente l’autonomia della batteria, componente fondamentale soprattutto su uno smartwatch, in questo caso capace di estendersi fino a 21 giorni di utilizzo continuativo (anche se dipende direttamente da come lo smartwatch viene utilizzato).
Un prodotto votato anche agli allenamenti, con oltre 100 modalità sportive differenti tra cui poter scegliere, versatile al punto giusto risultando adatto praticamente a tutti i consumatori. La presenza del chip GPS integrato facilita la tracciabilità degli allenamenti, mentre il chip NFC è adatto per i pagamenti mobile.
Huawei Watch GT6: questo sconto è imperdibile su Amazon
L’investimento finale richiesto per l’acquisto di questo smartwatch è davvero minimo, gli utenti possono spendere solamente 193 euro, grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare partendo dal listino di 249 euro (circa il 22% in meno). Potete ordinarlo subito qui.
Coloro che sono interessati all’acquisto devono sapere essere disponibili varie colorazioni tra cui poter scegliere, oltretutto, nel caso in cui si desiderasse una diagonale inferiore, segnaliamo la presenza della variante da 41mm.