Amazon: prezzo ridicolo sullo Xiaomi 15T, ecco lo sconto di 150 euro

Xiaomi 15T è sicuramente uno degli smartphone più discussi e apprezzati di quest’ultimo periodo, un prodotto che abbraccia perfettamente la fascia media della telefonia mobile, mettendo a disposizione del consumatore una serie di specifiche tecniche di ultima generazione, senza andare a modificare o intaccare le prestazioni generali. Lo sconto Amazon è assolutamente imperdibile, con una forte riduzione sul listino.

Il prodotto integra un buon display, un AMOLED da 6,83 pollici di diagonale, che viene protetto da Gorilla Glass 7i, e alle cui spalle si può trovare una risoluzione massima di 1280 x 2772 pixel, con densità di 447 ppi e refresh rate capace di raggiungere anche 120Hz. Le prestazioni vengono sapientemente gestite dalla presenza di un processore MediaTek Dimensity 8400 ultra, octa-core con una frequenza di clock che si può estendere fino a 3,25GHz, passando anche per la presenza della solita ottima GPU Mali-G720 MC7, con un quantitativo di RAM fino a 12GB.

Tanta qualità la possiamo ritrovare anche nel comparto fotografico, con la presenza nella parte posteriore di 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 50 megapixel, per finire con un teleobiettivo da 12 megapixel. La batteria è un altro dei suoi punti di forza, essendo un componente da 5500mAh, più che sufficiente per riuscire a godere di una buona autonomia generale.

Amazon, ecco lo sconto di oggi sullo Xiaomi 15T

Occasione imperdibile per acquistare uno smartphone davvero eccellente sotto molteplici punti di vista, la spesa per il suo acquisto è nettamente inferiore rispetto al valore originario di listino di 649,90 euro, proprio perchè l’utente si ritrova a poter investire un quantitativo di denaro pari a soli 499,90 euro per il suo acquisto finale a questo link.

La garanzia è della durata di 2 anni, e come era lecito immaginarsi copre tutti i difetti di fabbrica.