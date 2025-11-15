Caviar presenta la nuova Gold Collection per gli iPhone 17

Caviar ha annunciato la Gold Collection per la famiglia iPhone 17 di Apple. Il marchio noto per le creazioni pensate per il settore del lusso ha deciso di rendere gli smartphone della mela ancora più esclusivi grazie all’utilizzo dell’oro.

Gli iPhone 17 pensati da Caviar possono vantare un rivestimento completo della scocca in oro a 18 carati, rendendoli dei gioielli veri e propri più che degli smartphone. L’azienda ha realizzato tre modelli a tiratura estremamente limitata, con prezzi che possono superano facilmente i 67 mila dollari.

Il modello Palmette è ispirato alle palme degli Emirati Arabi Uniti con motivi che richiamano le linee geometriche dell’architettura Art Déco. Una palma è incisa direttamente nell’oro a 18 carati e oltre 100 diamanti impreziosiscono la scocca, tra cui anche il logo Apple. Il prezzo parte da circa 72.500 dollari a seconda del taglio di memoria scelto per lo smartphone.

Scopri la Gold Collection di Caviar per l’iPhone 17, un connubio di lusso con oro a 18 carati e dettagli in diamanti

Il secondo modello disponibile è quello denominato Bitcoin, chiaramente ispirato all’omonima criptovaluta. L’emblema Bitcoin compare sul retro del device, inciso nella scocca in oro 18 carati. Lo smartphone è arricchito da motivi criptografici lungo tutto il telaio e il prezzo di questa variante parte da 67.640 dollari.

Infine, Caviar ha realizzato la linea Solar, pensata per ricordare un lingotto massiccio grazie ad una superficie lucida completamente in oro. Il logo Apple sul retro è realizzato con svariati diamanti e il prezzo di questo modello parte da 71.070 dollari.

Ogni modello verrà fornito al fortunato proprietario all’interno di una confezione Supreme realizzata in legno e pelle e impreziosite con decorazioni placcate in oro. Non mancherà il certificato di autenticità per ogni acquisto in quanto Caviar realizzerà solo tre unità per ogni modello. Se sitete intenzionati a portarvi a casa uno di questi modelli sarebbe meglio affrettarsi prima che le scorte terminino.