Automobili Lamborghini sostiene ancora una volta il Movember

Automobili Lamborghini rinnova anche nel 2025 il proprio sostegno a Movember, la campagna internazionale dedicata alla salute e al benessere maschile. Da ormai cinque anni, la Casa del Toro avvia una serie di iniziative volte a sensibilizzare la propria community sull’importanza dell’informazione della prevenzione.

L’obiettivo di Movember è quello di promuovere la salute maschile con particolare attenzione ai tumori della prostata e dei testicoli. L’associazione finanzia progetti in tutto il mondo per spingere gli uomini alla prevenzione e alla diagnosi precoce, offrendo anche sostegno psicologico per le patologie tipicamente maschili.

Per dimostrare la propria vicinanza alla causa, il movimento Movember invita tutti gli uomini a farsi crescere i baffi durante il mese di novembre. Infatti, il nome stesso dell’iniziativa deriva dalla fusione delle parole inglesi “moustache” (baffi) e “November” (novembre).

Automobili Lamborghini conferma il proprio impegno alla campagna Movember con iniziative di sensibilizzazione sull’importanza della salute maschile

Le iniziative messe in atto da Automobili Lamborghini rivolte ai dipendenti includono una serie di visite di prevenzione completamente gratuite. Inoltre, presso il Museo Lamborghini verrà attivata una campagna di sensibilizzazione rivolta ai clienti dell’azienda di Sant’Agata Bolognese e a tutti gli appassionati del marchio.

La Countach esposta presso il museo si “farà crescere” i baffi di Movember e saranno esposti contenuti informativi dedicati alla prevenzione. Non mancheranno le “Bull Run”, raduni organizzati dai dealer nei cinque continenti, che permetteranno ai clienti di sfilare con le vetture decorate con i baffi simbolo dell’associazione.

Come dichiarato da Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini: “Continuiamo con convinzione a sostenere Movember, un progetto capace di creare consapevolezza su temi che riguardano tutti. Dal 2021 diffondiamo il messaggio che la prevenzione è una responsabilità condivisa. Quest’anno rafforziamo ulteriormente questo impegno, rendendolo parte del nostro quotidiano aziendale e condividendolo anche con i nostri appassionati attraverso iniziative dedicate.”

Il tema del Movember sarà protagonista anche in occasione delle Super Trofeo World Finals Lamborghini, evento che si terrà a Misano dal 7 al 9 novembre. In questa occasione si potranno avere incontri con i rappresentanti dell’associazione e scoprire di più sul movimento.