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Truffe con codici OTP: come i criminali riescono a svuotare conti anche senza password

Il codice OTP che dovrebbe proteggere diventa un’arma, ecco come si può rischiare tanto con una misura di sicurezza ormai super diffusa

scritto da Felice Galluccio 0 commenti 1 Minuti lettura
Truffe con codici OTP: come i criminali riescono a svuotare conti anche senza password

Negli ultimi anni, il codice OTP è diventato una misura di sicurezza fondamentale per confermare pagamenti e accessi sensibili. Eppure, proprio questo strumento viene sempre più spesso usato dai truffatori per aggirare i sistemi di protezione delle banche e delle piattaforme online.

La tecnica è tanto semplice quanto efficace: i criminali non cercano di violare i sistemi informatici, ma puntano direttamente sull’elemento umano. Con telefonate, messaggi o email convincono le vittime a fornire volontariamente l’OTP, fingendosi operatori bancari o tecnici del servizio clienti.

Una volta ottenuto il codice, bastano pochi secondi per autorizzare un trasferimento o un pagamento non richiesto, spesso verso conti esteri o carte virtuali difficili da rintracciare.

Le tecniche più diffuse

Le modalità di attacco variano, ma il principio resta lo stesso. Il metodo più comune è la chiamata urgente: il finto operatore segnala un movimento sospetto sul conto e invita a comunicare l’OTP per “bloccarlo”. In realtà, quel codice autorizza proprio la transazione fraudolenta.


Altri truffatori usano SMS o messaggi WhatsApp con link che rimandano a pagine identiche a quelle delle banche reali. Dopo aver inserito le proprie credenziali, compare una richiesta di conferma con OTP, che finisce direttamente nelle mani dei criminali. In alcuni casi più sofisticati, i truffatori riescono persino a dirottare gli SMS bancari con tecniche di SIM swapping, ottenendo l’accesso ai codici in modo invisibile.

Come difendersi in modo efficace

Il principio base è semplice: nessuna banca chiede mai un codice OTP per telefono o via messaggio. In caso di dubbi, è meglio interrompere subito il contatto e chiamare direttamente l’assistenza ufficiale.

Attivare notifiche push sull’app bancaria può essere utile per controllare in tempo reale ogni movimento Infine, non bisogna mai cliccare su link ricevuti via SMS: le banche non comunicano aggiornamenti o blocchi attraverso collegamenti esterni.

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