Nuovo Toyota Hilux: il pick-up leggendario diventa elettrico

Il nuovo Toyota Hilux rappresenta una svolta per uno dei pick-up più iconici del mondo. Con la nona generazione, in arrivo in Italia a metà 2026, il modello cambia radicalmente, abbracciando la strategia multi-tecnologica di Toyota che combina diverse soluzioni di elettrificazione. Per la prima volta nella sua storia, l’Hilux sarà disponibile in versione 100% elettrica (BEV) e in versione ibrida Mild Hybrid 48V. Nel 2028 si aggiungerà poi una variante Fuel Cell a idrogeno, confermando l’impegno della casa giapponese verso una mobilità sempre più sostenibile.

Toyota Hilux elettrico e ibrido: potenza, autonomia e capacità per ogni sfida

Il design evolve con uno stile rinnovato definito “Robusto e Agile”, ispirato al nuovo Land Cruiser, che unisce potenza e dinamismo. Il frontale è stato completamente riprogettato, con fari più sottili, una griglia prominente e linee che trasmettono solidità. Anche gli interni sono stati rivisitati. Il nuovo cruscotto digitale da 12,3’’e il touchscreen centrale fino a 12,3 pollici offrono un’esperienza di guida più tecnologica e intuitiva, supportata dalla connettività MyToyota e dal pacchetto di sicurezza T-Mate, che integra l’ultima versione del Toyota Safety Sense e aggiornamenti software over-the-air. Per la prima volta, l’Hilux introduce anche il servosterzo elettrico, che migliora precisione e comfort su ogni tipo di terreno.

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Il Toyota Hilux BEV sarà dotato di una batteria da 59,2 kWh e di due assali elettrici che garantiscono trazione integrale permanente. L’autonomia stimata si aggira intorno ai 240 km nel ciclo WLTP, con capacità di carico fino a 715 kg e traino fino a 1.600 kg. Il sistema Multi-Terrain Select regola automaticamente la trazione a seconda del terreno, mentre la batteria è protetta contro urti e infiltrazioni d’acqua.

A fianco della versione elettrica, debutta anche l’Hilux Hybrid 48V, che abbina un motore 2.8 diesel a un sistema mild hybrid con batteria da 48 volt. Pur diventando più tecnologico, l’Hilux non perde la sua identità di mezzo da lavoro e da avventura. La vettura mantiene infatti la capacità di trasportare oltre una tonnellata e di trainare fino a 3.500kg. A completare la serie, nel 2028 arriverà anche la versione Fuel Cell a idrogeno, pensata per offrire zero emissioni e la stessa potenza che da sempre contraddistingue il pick-up più amato di Toyota.