WhatsApp introduce i promemoria per i messaggi

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità che promette di cambiare il modo in cui gestiamo le chat importanti. Si tratta dei promemoria personalizzabili per singoli messaggi, una novità attualmente in fase di test sulla versione beta per Android. L’opzione consente di segnare un messaggio e ricevere una notifica in un momento successivo, permettendo così di non dimenticare di rispondere o di rispettare un appuntamento. Parliamo di una funzione pensata soprattutto per coloro che usano WhatsApp per lavoro, ma è utile anche nella gestione della vita privata.

Con Whatsapp l’ organizzazione diventa più semplice e discreta

Nella versione 2.25.21.14 dell’app, rilasciata su Google Play, alcuni utenti selezionati hanno già la possibilità di accedere a questo strumento. La funzione si attiva dal menu di un singolo messaggio e permette di scegliere tra diversi intervalli temporali, ossia due ore, otto o un giorno. In alternativa, si può impostare un orario preciso con data personalizzata. Un piccolo simbolo a forma di campana appare accanto al messaggio selezionato, indicando in modo discreto che è stato pianificato un promemoria.

Al momento stabilito, l’app invia una notifica che include il messaggio completo, con eventuali anteprime di contenuti multimediali e il riferimento alla chat d’origine. Questo aiuta a mantenere la concentrazione su ciò che conta, senza confusione e senza dover cercare il messaggio manualmente nella cronologia della conversazione.

Un elemento importante di questa funzione è che tutto avviene localmente sul dispositivo. Significa che i promemoria non vengono sincronizzati con i server di WhatsApp né condivisi con altri partecipanti della chat. Ciò garantisce un alto livello di riservatezza, utile sia in ambito professionale che personale. Grazie a questa novità, WhatsApp si propone non solo come strumento di messaggistica, ma anche come alleato nell’organizzazione quotidiana. Insomma, con i promemoria personalizzabili, sarà possibile usare l’app come un’agenda digitale, senza dover installare software esterni.