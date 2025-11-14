Truffa e furto d’identità: è arrivato un nuovo messaggio pericoloso in mail

È diventato ancora una volta un problema leggere alcune e-mail, soprattutto quando utilizzano nomi molto altisonanti al loro interno. È proprio il caso di dire che si tratta dell’ennesima truffa, in quanto gli utenti che ci sono cascati riferiscono di aver pagato qualcosa per cui non erano in realtà mai stati sanzionati. In basso ci sono tutte le informazioni e c’è soprattutto il testo dal quale bisogna assolutamente allontanarsi per evitare problematiche di vario genere.

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La nuova truffa che gira sul web diventa difficile da scoprire

Ancora una volta arriva una truffa, sempre a nome di uno dei principali sistemi di pagamento che ad oggi gli utenti in Italia utilizzano. Il nome sfruttato dai truffatori è quello di pagoPA, ormai disponibile per svariate piattaforme. Il nome del sistema in questione è stato utilizzato chiaramente in maniera indebita e per far credere agli utenti di dover pagare una sanzione relativa al codice della strada. Bisogna quindi fare attenzione ed è per questo che abbiamo scelto di incollare il messaggio qui sotto così da garantire un esempio:

“pagoPA

Oggetto: Sollecito di Pagamento Amenda

Gentile Utente,

Abbiamo rilevato un problema relativo al pagamento dell’infrazione del codice della strada identificata con il riferimento #R3390033821 per eccesso di velocità.

L’importo della multa di 220,00 € non risulta ancora saldato. Ti invitiamo a consultare i dettagli dell’infrazione e a completare il pagamento tramite il nostro portale sicuro.

Si prega di notare che, trascorso il termine indicato, verranno applicate automaticamente delle sanzioni, in conformità con l’articolo L. 142-8 del Codice della Strada.

Controlla i dettagli dell’infrazione

In caso di mancato pagamento, l’importo aumenterà a 454,00 € e verranno detratti 6 punti dalla tua patente di guida.

Ti ringraziamo per la tua attenzione e collaborazione.

Distinti saluti,

Il team di gestione pagamenti

Questo è un messaggio generato automaticamente. Ti preghiamo di non rispondere.

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