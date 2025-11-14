Stream Ring: gli ex dipendenti Meta lancia lo smart ring che fa da voce interiore

All’interno del settore di rappresentato dagli anelli indossabili, sono sicuramente presenti dei capisaldi rappresentati dalle società più blasonate, ma d’ora in avanti dovremmo annoverare una nuova realtà annata da alcuni ex dipendenti Meta che hanno fondato una start-up e recentemente hanno lanciato un nuovo smart ring definito come Stream Ring, un anello che non si occupa di fitness o monitoraggio della salute, ma passa più a concetti materiali come l’ascolto di determinati suoni intorno a noi e la rielaborazione sottoforma di appunti testuali.

Microfoni e ascolto

La società garantisce di aver fatto un lavoro sui microfoni integrati nell’anello davvero eccelso, nello specifico viene promesso che l’anello sarà in grado di recepire i nostri discorsi anche all’interno di ambienti decisamente affollati e rumorosi e di restituire una fedeltà nell’ascolto davvero impressionante, come se non bastasse viene anche sottolineata l’importanza fondamentale che avrà l’applicazione che verrà distribuita inizialmente solo su iOS per poi arrivare in un secondo momento anche su Android, proprio quest’ultima si occuperà di salvare ed elaborare e trasformare in testo facilmente accessibile tutti i pensieri che scegliamo di esprimere ad alta voce che l’anello in automatico ascolterà e trasformerà in una comoda nota da poter leggere in un secondo momento.

In più l’anello smart garantirà anche la funzionalità totalmente nuova definita come “Voce interiore” poiché sfrutta un algoritmo AI pensato per suonare come l’utente stesso, per di più i microfoni dell’anello non saranno attivi in modo costante ma si accenderanno e registreranno i suoni solo se premete il pulsante fisico presente nel corpo dell’anello, ovviamente tutti i dati generati sono criptati.

Per quanto riguarda la vendita, l’anello è disponibile in due varianti: finitura argento a 249 dollari, finitura dorata a 299 dollari, con un abbonamento a 10 dollari al mese per avere interazioni infinite con la voce interiore, le spedizioni partiranno dall’estate 2026.