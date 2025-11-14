Snapdragon 8 Gen 5 sta per arrivare su due smartphone?

Il mercato degli smartphone di fascia alta si prepara ad importanti cambiamenti grazie all’arrivo del nuovo Snapdragon 8 Gen 5. Il chip di Qualcomm promette un equilibrio tra prestazioni e efficienza energetica. Dopo il recente lancio del modello Snapdragon 8 Elite Gen 5, destinato ai flagship più estremi, l’azienda sembra voler consolidare la propria offerta con una soluzione leggermente meno potente, ma ugualmente competitiva per i top di gamma. Il nuovo Snapdragon 8 Gen 5 sarà prodotto con il processo N3P di TSMC, che garantisce una maggiore efficienza e prestazioni sostenute. Il chip integra un cluster dual-core a 3,8 GHz, sei core di performance a 3,32 GHz e una GPU Adreno 840 con frequenza di circa 1,2 GHz.

Scopriamo le ultime indiscrezioni sul nuovo Snapdragon 8 Gen 5

Le prime anticipazioni indicano che i dispositivi equipaggiati con tale SoC potrebbero essere disponibili già entro la fine di novembre. Tra le caratteristiche emerse dai leak, il primo telefono dovrebbe avere uno schermo piatto con refresh rate a 165Hz e una batteria da 8.000 mAh. Gli indizi attuali fanno pensare a un possibile debutto con OnePlus, in particolare con il modello Ace 6 Pro Max. Un secondo dispositivo, sempre basato sul nuovo chip, sembra orientato a un pubblico più compatto, ma attento alla fotografia. Tra le specifiche emergono un teleobiettivo a periscopio Sony IMX8 e un sensore di impronte digitali a ultrasuoni integrato nel display. Caratteristiche che farebbero pensare al Vivo S50 Pro Mini.

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Anche altri marchi, tra cui Meizu, iQOO e Motorola, sarebbero pronti a introdurre modelli con il nuovo chip. Tra i nomi anticipati figurano il Meizu 23, la serie iQOO Z11 Turbo e il Motorola Edge 70 Ultra, confermando la strategia di Qualcomm di diffondere la propria tecnologia su più mercati di fascia alta. Tale scenario suggerisce come Qualcomm sta puntando a una fascia di mercato in cui la potenza pura si combina con la gestione intelligente delle risorse. Aprendo scenari interessanti per la prossima generazione di smartphone premium.