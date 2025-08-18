Aliexpress abbatte i prezzi su questi prodotti FAVOLOSI

Ritorna uno degli appuntamenti più attesi dagli utenti in cerca di occasioni da non perdere. Anche per qjegaa giornata, infatti, il noto store di shopping online Aliexpress sta lasciando tutti letteralmente di stucco. Al momento sono infatti disponibili all’acquisto numerosi prodotti di rilievo ma con dei prezzi decisamente convenienti e con sconti esagerati. Uno dei prodotti più interessanti attualmente disponibili in sconto è il fantastico Mini PC di CHUWI.

Aliexpress, mini PC CHUWI ad un costo letteralmente folle

Durante la giornata odierna lo store di shopping online Aliexpress sta proponendo in super sconto svariati prodotti di rilievo. Come già accennato in apertura, uno dei più interessanti è il nuovo mini PC del produttore tech CHUWI. Quest’ultimo può vantare delle performance senza rinunce, il tutto grazie alla presenza del soc top di gamma AMD Ryzen 5 6600H. In accoppiata, gli utenti avranno a disposizione fino a 16 GB di memoria RAM DDDR5 e fino a ben 512 GB di storage interno di tipo SSD.

Questo mini PC è un vero e proprio affare grazie al notevole sconto proposto dallo store Aliexpress. Il suo prezzo è di solo 230,23 euro. Si tratta di un risparmio esagerato, se pensiamo che solitamente ha un costo molto più ampio pari a 726,75 euro. Sarà possibile acquistarlo tramite QUESTO LINK.

Come già detto, Aliexpress sta poi proponendo altrettanti prodotti interessati a dei prezzi favolosi. Ve li elenchiamo qui di seguito.

Aliexpress, prodotti favolosi, ecco i migliori

Proiettore Portatile Magcubic HY310X 4K con WiFi 6, Messa a Fuoco Automatica, Sistema Android 11 – PREZZO 81,39 euro contro gli iniziali 162,60 euro con uno sconto del 49% – LINK PER L’ACQUISTO

con WiFi 6, Messa a Fuoco Automatica, Sistema Android 11 – contro gli iniziali 162,60 euro con uno sconto del 49% – Adattatore Skilldrive 2025 Ultra Mini – Wireless CarPlay & Android Auto Smart Box – PREZZO 17,45 euro contro gli iniziali 43,66 euro con uno sconto del 60% – LINK PER L’ACQUISTO

Wireless CarPlay & Android Auto Smart Box – contro gli iniziali 43,66 euro con uno sconto del 60% – Irrigatore Orale INSMART – Portatile e Impermeabile, Serbatoio 300ml, Per Igiene Dentale quotidiana – PREZZO 17,57 euro contro gli inziali 45,87 euro con uno sconto del 61% – LINK PER L’ACQUISTO

– Portatile e Impermeabile, Serbatoio 300ml, Per Igiene Dentale quotidiana – contro gli inziali 45,87 euro con uno sconto del 61% – Mini PC CHUWI UBox – AMD Ryzen 5 6600H, 16GB DDR5, SSD 512GB, Windows 11 Pro, WiFi 6, Display 4K a 144Hz – PREZZO 230,23 euro contro gli inziali 726,75 euro con uno sconto del 68% – LINK PER L’ACQUISTO