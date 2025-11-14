iPhone del ventennale: la fotocamera frontale scompare sotto il display

Il 2027 segnerà una data simbolica per Apple, e non solo per l’anniversario dei vent’anni di iPhone. Secondo le ultime anticipazioni del leaker Digital Chat Station, l’azienda di Cupertino sarebbe pronta a compiere il passo finale verso un display completamente privo di fori, integrando la fotocamera frontale sotto lo schermo. Una scelta che completerebbe la transizione iniziata anni fa, portando per la prima volta un iPhone realmente “full screen”.

Il progetto segue una roadmap precisa: gli iPhone 18 Pro attesi nel 2026 dovrebbero già spostare sotto il pannello i sensori del Face ID, lasciando visibile solo un piccolo foro per la fotocamera. Con il modello del 2027, Apple eliminerebbe anche quell’ultimo elemento, raggiungendo così l’obiettivo di un pannello uniforme e senza interruzioni visive.

La sfida, però, è legata alla qualità fotografica. Molti smartphone Android adottano già tecnologie simili, ma i risultati non sono sempre convincenti: le immagini appaiono spesso opache o distorte, e la luminosità ne risente. Apple, da sempre attenta a mantenere standard elevati, avrebbe quindi deciso di attendere il momento in cui la qualità possa eguagliare quella delle fotocamere tradizionali.

Le nuove soluzioni dei fornitori e il ruolo di LG Innotek

Per superare i limiti attuali, i fornitori Apple — in particolare LG Innotek — stanno lavorando a soluzioni avanzate basate su ottiche a forma libera, ossia sistemi composti da lenti multiple in grado di correggere la distorsione e migliorare la luminosità. Questi moduli permetteranno di compensare la perdita di luce dovuta agli strati del display, garantendo una resa fotografica naturale anche con la fotocamera “invisibile”.

La svolta tecnologica potrebbe arrivare già prima del ventennale. Un report di JP Morgan ha indicato che il primo iPhone pieghevole, previsto per il 2026, dovrebbe integrare una fotocamera sotto il display da 24 megapixel, una risoluzione mai vista su un sistema di questo tipo e un segnale chiaro del salto qualitativo raggiunto.

Per il 2027, quindi, ci si aspetta una vera rivoluzione estetica e tecnologica. In modo analogo a quanto accaduto nel 2017 con il passaggio da iPhone 8 a iPhone X, Apple potrebbe addirittura saltare la denominazione “iPhone 19” per celebrare il ventennale con un dispositivo che segni una nuova era. Un iPhone “senza confini” non solo nel design, ma anche nella visione di ciò che sarà il futuro del mobile.