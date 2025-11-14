Nuova BMW iX4: il SUV Coupé elettrico che segna una nuova era per il marchio

La nuova BMW iX4 rappresenterà il futuro della storica X4, ma con una filosofia completamente diversa. Sarà infatti 100% elettrica. Secondo le anticipazioni emerse, questo modello sarà la versione Coupé della prossima iX3, da cui erediterà buona parte della meccanica e dello stile, ma con un carattere più sportivo. Il progetto si basa sulla moderna piattaforma Neue Klasse, che introduce l’architettura elettrica a 800 Volt, capace di assicurare ricariche ultraveloci, maggiore efficienza e prestazioni da vera sportiva. Con questa evoluzione, BMW punta a unire potenza, eleganza e sostenibilità, rafforzando il suo ruolo nel settore dei SUV premium elettrici.

BMW iX4: prestazioni, comfort e interni digitali per il SUV elettrico del futuro

Le prime immagini spia diffuse online mostrano una vettura dalle linee raffinate e pulite, che abbandona la tipica griglia a doppio rene di grandi dimensioni per un frontale più elegante e armonioso. I fari sottili e la nuova calandra integrata richiamano lo stile dei modelli più iconici del marchio. La parte posteriore, con il tetto spiovente e la coda fastback, dona alla iX4 una forma più dinamica e sportiva, completata da fari a LED orizzontali e da uno spoiler integrato che ne enfatizza il look da coupé.

La BMW iX4 non punta solo sull’estetica, ma anche su efficienza e prestazioni. Il nuovo design aerodinamico ridurrà la resistenza all’aria, migliorando l’autonomia rispetto alla iX3, mentre gli interni offriranno un’esperienza tecnologica di livello superiore. A bordo troveremo il sistema Panoramic iDrive, con un’interfaccia completamente rinnovata e materiali sostenibili, pensati per unire lusso e rispetto per l’ambiente.

Sotto la carrozzeria, la iX4 sarà alimentata da un doppio motore elettrico con una potenza complessiva di 469 cavalli, abbinato alla trazione integrale xDrive e a una batteria di nuova generazione in grado di garantire prestazioni elevate e tempi di ricarica ridotti. L’obiettivo è offrire un perfetto equilibrio tra comfort, sportività e autonomia, mantenendo quella sensazione di guida tipica di BMW.